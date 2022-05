London (ots/PRNewswire) -Die neue Marke wurde entwickelt, um Aevi's Mission zu unterstützen, eine offenere Welt zu schaffen, in der jeder, überall, jede Art von Zahlung annehmen und tätigen kann. Als Experten für den persönlichen Zahlungsverkehr führt Aevi Transaktionen auf einer offenen Plattform zusammen. Damit Banken, Acquirer und andere Anbieter von Zahlungsdiensten immer einen Schritt voraus sind, wenn es um neue Technologien für den Zahlungsverkehr geht.Aevi (http://www.aevi.com/) gab heute bekannt, dass das Unternehmen ein großes Rebranding-Projekt abgeschlossen hat. "Setting Payments Free" ist nicht nur der Hauptslogan der neuen Identität, sondern auch das Ziel des Unternehmens. Die kraftvolle und dynamische neue Marke spiegelt diese Freiheit und Positivität wider und zeigt, dass Aevi Innovationen aktiv steuert. Die neue Markenstrategie zelebriert die Möglichkeiten, die es bei Aevi gibt. Sie konzentriert sich auf die Offenheit und Flexibilität, die die neue digitale Welt mit sich bringt.Aevi wurde 2015 gegründet und hat sich im Laufe der Jahre von einem Start-up zu einem der größten Akteure in der FinTech-Branche entwickelt, einer Branche, die von einem schnellen Wachstum vorangetrieben wird. Im Zeitalter von Payments 4.X haben sich die Verbraucher schnell an innovative Online-Zahlungstechnologien gewöhnt und erwarten nun das gleiche nahtlose Erlebnis in den Geschäften. Große und kleinere Händler versuchen ihre Dienste mit passender Technologie an diese Nachfrage anzupassen.Aevi hat es sich zur Aufgabe gemacht, persönliche Zahlungen genauso innovativ zu gestalten wie Online-Zahlungen. Die vollständig cloudbasierte Aevi-Plattform ermöglicht es Kunden und Partnern, die neuesten Zahlungstechnologien zu nutzen. Sie gibt Händlern die Möglichkeit, mit noch nie dagewesenen Daten zu wachsen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Die Plattform ist geräteunabhängig und bietet den Kunden volle Kontrolle. Die jüngste Investition aus dem Jahre 2021 von Mastercard (https://aevi.com/mastercard-partnership) zeigt, dass Aevi auf dem globalen Markt für Zahlungsverkehr eine wichtige Rolle spielt.Um sein Engagement für diesen Wandel im persönlichen Zahlungsverkehr zu verdeutlichen, hat Aevi eine neue Marke vorgestellt, die die Offenheit und Flexibilität widerspiegelt, die heute im FinTech-Bereich von entscheidender Bedeutung sind. Wie ihre Plattform sind sie weltoffen und von Zusammenarbeit inspiriert. Sie bringen alle Branchenpartner über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zusammen und schaffen so das bestmögliche Kundenerlebnis. Aevi erstrahlt in einem völlig neuen Licht und präsentiert ein neues Logo und ein neues Website-Design, das sein wachsendes Geschäftsmodell ergänzt."Offen, furchtlos, ehrlich, positiv. Vier Attribute, die nicht nur unsere neue Marke beschreiben, sondern auch die Kultur, die wir hier bei Aevi schon immer gepflegt haben. Wir arbeiten in einem sich ständig verändernden Umfeld; die Technologie entwickelt sich weiter und wir uns auch. Das Rebranding markiert ein neues "Aevi" nach innen und außen, mit einer Strategie, die sich auf den Aufbau einer offeneren (Zahlungs-)Welt konzentriert", so Aevi-CEO Mike Camerling.Mit der zugänglichen und freien Bildsprache der neuen Marke unterstreicht Aevi die Leichtigkeit des Bezahlens und zeigt, wohin sich die Zukunft der Bezahltechnologie entwickelt.Klicken Sie hier (https://www.youtube.com/watch?v=McwZJ9TnnAQ), um die neue Marke in all ihren Facetten zu entdecken.Besuchen Sie die neue Aevi-Website (http://www.aevi.com/) und vernetzen Sie sich auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aevi-int-/) für das ultimative Erlebnis.Über AeviHeute ist das preisgekrönte FinTech Aevi in ganz Europa, Australien und den USA mit Büros in London, Prag und Paderborn tätig.sarah.koch@aevi.comKontakt:Sarah KochLeiterin Marketing & Kommunikationsarah.koch@aevi.com+49 5251 532 3948Video https://www.youtube.com/watch?v=McwZJ9TnnAQLogo https://mma.prnewswire.com/media/1783472/Aevi_Logo.jpgOriginal-Content von: AEVI International GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163080/5219743