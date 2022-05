Ungewohntes Bild bei creditshelf: Im ersten Quartal 2022 zeigt die digitale Kreditplattform für mittelständisch geprägte Unternehmen nämlich erstmals nicht nur ein positives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 555.000 Euro, sondern bleibt auch unterm Strich mit knapp 515.000 Euro Überschuss deutlich in den schwarzen Zahlen. Neben den kräftig erhöhten Erlösen von 2,37 Mio. Euro ... The post Aktuell zu Ihren Aktien: creditshelf, secunet Swcurity Networks, Verbio appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...