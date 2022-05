Hannover (www.anleihencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise stiegen im April den 22. Monat in Folge um 0,3% M/M an, so die Analysten der Nord LB.Immerhin sei es aber seit längerem mal wieder zu einem Rückgang der Inflation ausgehend von dem 20-Jahreshoch bei 8,5% auf nun 8,3% Y/Y gekommen. Insbesondere die Benzinpreise hätten nachgegeben. Dies sei allerdings wohl nur vorübergehender Natur gewesen, da der Preisgipfel an den Tanksäulen aus dem März bereits jetzt Mitte Mai schon wieder erreicht sei. Was wir aktuell und auch in den kommenden Monaten sehen, ist dagegen vor allem ein basisbedingtes Nachgeben der Jahresrate der Inflation, so die Analysten der Nord LB. ...

