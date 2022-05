Die Integration von RedCrow stärkt die Mission von Alira Health einer Humanisierung des Gesundheitswesens, indem es der Öffentlichkeit ermöglicht wird, in aufstrebende medizinische Privatunternehmen zu investieren

Alira Health (www.alirahealth.com), ein globales Beratungs- und Technologieunternehmen für das Gesundheitswesen, meldete heute die Übernahme von RedCrow, einer alternativen Investmentplattform, die einzelnen Anlegern einen einfachen Zugang zu fachlich geprüften Start-ups im Gesundheitswesen ermöglicht. Über die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

RedCrow wurde 2016 von Brian Smith, einem ehemaligen Finanzberater von Morgan Stanley, und Jerry Harrison, einem Unternehmer und Mitglied der in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommenen Talking Heads, gegründet. RedCrow hilft mithilfe der "kollektiven Intelligenz" bei der Suche nach Unternehmen, die eine Zielgruppe ansprechen, die ein Produkt möglicherweise nicht nur nutzt, sondern auch in das Unternehmen, das es erfunden hat, investieren und eine Rendite daraus erzielen will. Durch diese Übernahme ist Alira Health besser in der Lage, über den gesamten Lebenszyklus der Medikamenten- und Geräteentwicklung hinweg bis hin zur Finanzierungsphase für Lösungen von in der Frühphase befindlichen Pharma-, MedTech- und Gesundheitsdienstleistungen mit Patienten zusammenzuarbeiten.

"Aus persönlicher Erfahrung wissen die Gründer von RedCrow, dass nicht jedes Medikament oder Gerät die richtige Investition erhält", so Gabriele Brambilla, CEO und Gründer von Alira Health. "Durch die Neuerfindung und Demokratisierung der Finanzierungsmethoden von Unternehmen in der Frühphase trägt RedCrow dazu bei, dass mehr Gesundheitslösungen auf den Markt kommen, die das Leben von Patienten retten können. Alira Health arbeitet mit Patienten bereits während des gesamten Entwicklungszyklus zusammen. Mit RedCrow können wir nun Patienten, ihre Pflegekreise und andere Investoren in die Finanzierungsphase für neue Produkte einbeziehen, die möglicherweise auch ihre Behandlungsergebnisse verbessern."

Brian Smith von RedCrow ergänzte: "Wir haben RedCrow mit der Überzeugung gegründet, dass Investitionen in das Gesundheitswesen unmittelbarer, transparenter und zugänglicher sein und Patienten und ihre Familienangehörigen in der Lage sein sollten, zukünftige Entwicklungen, die einen Einfluss auf ihre eigene Versorgung haben können, mitzufinanzieren. Wir unterstützen die Mission von Alira Health, das Gesundheitswesen zu humanisieren, und betrachten unsere Plattform als logische Erweiterung des Geschäftsmodells von Alira Health. Gleichzeitig können in der Frühphase befindliche Unternehmen auf der RedCrow-Plattform von der Breite des umfangreichen Dienstleistungsangebots von Alira Health profitieren."

Seit der Gründung hat RedCrow mehr als 250 Fundraisings im Gesamtvolumen von 250 Mio. vermarktet. Zu den jüngsten Erfolgsgeschichten zählen HeartBeam (NASDAQ: BEAT), Sen Jam Pharmaceutical, Activ Surgical und Centerline Biomedical.

Über RedCrow

RedCrow mit Hauptsitz in Mill Valley, Kalifornien, gegründet im Rahmen des Jobs Act von 2012, ist eine Direktinvestitions- und Marketingplattform für Innovationen in der Gesundheitsversorgung, die allen Anlegern einen kuratierten Dealflow bietet. Mithilfe von Branchenexperten bietet RedCrow umfassende Analysen zu Start-ups im Gesundheitswesen und ermöglicht so einem breiten Investorenkreis, Innovationen im Gesundheitswesen zum Erfolg zu verhelfen. Ein Start-up, das bei RedCrow einsteigt, erhält die nötigen Instrumente wie etwa virtuelle Deal Rooms, um sein Unternehmen und seine Investmentchance zu vermarkten. RedCrow identifiziert und unterstützt innovative Unternehmen mithilfe der Kenntnisse seines Beirats, der mit Finanz-, Wissenschafts- und Medizinexperten besetzt ist, und seiner Online-Community aus Investoren, Fachleuten des Gesundheitswesens und Patienten.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.redcrow.com/home/what-we-do.html. Folgen Sie RedCrow auf Twitter (@RedCrowCrowd) unter https://twitter.com/RedCrowCrowd und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/redcrow-crowd/.

Über Alira Health

Alira Health ist ein internationales, patientenorientiertes und technologiegestütztes Beratungsunternehmen, dessen Ziel die Humanisierung des Gesundheitswesens ist. Wir arbeiten mit Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und den Biowissenschaften zusammen, die Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus ihrer Lösungen suchen. Von der Entwicklung bis zur medizinischen Versorgung ergänzen wir das Fachwissen unserer Kunden durch ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen, darunter Lösungen für Forschung und klinische Entwicklung, technologiegestützte Beratung und praxisnahe Evidenz.

Unser integriertes und multidisziplinäres Team aus über 500 Wissenschaftlern, Strategen, Ökonomen, Medizinern und Biostatistikern arbeitet in unseren nordamerikanischen, europäischen und asiatischen Niederlassungen zusammen und berät 80 der Top-50 %-MedTech-Unternehmen und 75 der Top-50 %-Pharmaunternehmen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://alirahealth.com/. Folgen Sie Alira Health auf Twitter (@AliraHealth) unter https://twitter.com/alirahealth und LinkedIn unter https://www.linkedin.com/company/alira-health/.

