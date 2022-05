FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Aareal Bank nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Halten" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilien-Finanzierer habe eine gute Ertragsdynamik gezeigt, was aber durch die höhere Risikovorsorge für 2022 getrübt worden sei, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Aktienkurs werde derweil weiter von dem Übernahmeangebot determiniert./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 14:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 14:35 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005408116

