Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Hohe US-Inflationsdaten bremsen Dax-Erholung Die US-Inflationsdaten haben am Mittwoch die Erholung des Dax merklich gebremst. Die Teuerung in den USA fiel mit 8,3 Prozent höher als erwartet aus und dies gab den Anlegern wieder zu denken. weiterlesen Politik ROUNDUP/Nachhaltigkeit im Netz: Die G7 wollen Digitalisierung ‚grüner' machen Um den ökologischen Fußabdruck in der Digitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...