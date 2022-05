DGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Prognose

Instone Real Estate Group SE: Aussetzung der Finanzprognose für 2022 aufgrund deutlich gestiegener kurzfristiger Unsicherheit und begrenzter Visibilität; planmäßige Geschäftsentwicklung in Q1-2022



11.05.2022

Aussetzung der Finanzprognose für 2022 aufgrund deutlich gestiegener kurzfristiger Unsicherheit und begrenzter Visibilität; planmäßige Geschäftsentwicklung in Q1-2022 Essen, 11. Mai 2022 - Der Vorstand der Instone Real Estate Group SE ("Instone") zieht seine bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund der deutlich gestiegenen Unsicherheiten infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und der infolgedessen begrenzten Visibilität auf die Geschäftsentwicklung zurück. Nach einer Phase der Entspannung an den Beschaffungsmärkten zu Jahresbeginn, haben die geopolitischen Spannungen zu einer deutlichen Belastung der internationalen Lieferketten geführt. So haben sich die Lieferengpässe für wichtige Baumaterialen einschließlich Zement, Stahl, Holzprodukte und ölbasierte Baustoffe deutlich verschärft. Der Vorstand geht infolgedessen von Verzögerungen im Baufortschritt auf den Baustellen von Instone aus. Darüber hinaus führen durch die aktuelle Entwicklung weiter gestiegene Energie- und Materialpreise zu weiter steigenden Baukosten. Aufgrund der hohen Vergabestände sowie der konservativen Kostenbudgetierungen der laufenden Projekte erwartet der Vorstand dennoch eine vergleichsweise robuste Entwicklung bezüglich der kommunizierten Margenziele. Gleichzeitig dürften nach Einschätzung des Vorstands aber gestiegene Finanzierungskosten die Erschwinglichkeit des Instone Produkts für einzelne Käufergruppen beeinträchtigen und so voraussichtlich die Vertriebsgeschwindigkeit in Stückvertriebsprojekten von Instone negativ beeinflussen. Infolge dieser Entwicklung sieht der Vorstand aktuell erhebliche kurzfristige Risiken insbesondere für die Bau- und Vertriebsgeschwindigkeit und damit für die Umsatzrealisierung. Nach Einschätzung des Vorstands werden sich daher die Umsatzziele in der erwarteten Höhe nicht erreichen lassen. Angesichts der mit den zahlreichen Unsicherheitsfaktoren insbesondere für die Umsatzrealisierung verbundenen eingeschränkten Visibilität sieht der Vorstand daher gegenwärtig von einer konkreten Finanzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr ab. Die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2022 verlief hingegen planmäßig. So erzielte Instone bereinigte Umsatzerlöse von 118,5 Mio. Euro, eine bereinigte Bruttomarge von 29,7% und ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 9,3 Mio. Euro. Investor Relations

E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de

