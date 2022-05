Was aussieht wie eine Baisse und das Aktiendepot dezimiert wie eine Baisse … ist eine Baisse Menetekel an der Wand Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass dieser Newsletter unter folgendem Titel stand: "Tage des Donners / Die guten Zeiten sind vorbei - für die Aktienkurse und für das Land" Das trug uns einige kritische Leserbriefe ein. Insbesondere wurde bemängelt, ob es denn wirklich nötig sei, gar so negativ in die Zukunft zu blicken. Entsprechend wurde etwas mehr Optimismus angemahnt. Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...