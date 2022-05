KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat auf einem kleinen Landesparteitag der CDU Gespräche über eine Neuauflage der Koalition mit Grünen und FDP vorgeschlagen. Er wolle in den anstehenden Gesprächen auch über diese Möglichkeit reden, sagte der als Wahlsieger bejubelte Günther am Mittwochabend in Kiel. Er wolle die Erfolgsgeschichte der vergangenen fünf Jahre fortsetzen. Die 75 Delegierten bedachten Günthers Rede mit langem rhythmischen Applaus.

Nach der Landtagswahl vom Sonntag hätte die CDU auch sichere Mehrheiten für Zweierbündnisse mit Grünen, FDP oder auch dem SSW.

Günther verwies mit Blick auf seinen Kurs auf eine erfolgreiche Arbeit der Jamaika-Regierung in den letzten fünf Jahren, auf großen Zuspruch der Wähler für diese Koalition und die Größe der anstehenden Aufgaben. "Für mich sind Klimaziele überhaupt nicht verhandelbar in einer Koalition", betonte er. Nicht verhandelbar sei auch ein zügiger Weiterbau der Autobahn 20. Schleswig-Holstein sei auch das einzige Land, in dem es gelungen sei, die politischen Ränder aus dem Parlament zu halten, sagte Günther. Weder AfD noch die Linke kamen in den Landtag.

Am Dienstag nächster Woche führt Günther zur Bildung einer neuen Regierung Sondierungsgespräche zuerst mit den Grünen und dann mit der FDP. Bei der Wahl wurden die Christdemokraten mit 43,4 Prozent mit großem Abstand stärkste Kraft. Die Grünen steigerten sich auf 18,3 Prozent, während die FDP auf 6,4 Prozent absackte./wsz/DP/jha