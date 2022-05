Orell Füssli AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Ad hoc-Mitteilung Orell Füssli AG: Generalversammlung vom 11. Mai 2022 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats Zürich, 11. Mai 2022 - Die Aktionärinnen und Aktionäre der Orell Füssli AG folgten an der Generalversammlung vom 11. Mai 2022 sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats.



An der 132. ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2022 stimmten die Aktionärinnen und

Aktionäre der Orell Füssli AG sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrats zu und genehmigten den

Jahresbericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung für das Jahr 2021. Die Aktionäre erteilten zudem den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 Entlastung. Ebenfalls stimmten die Aktionäre dem Antrag zur Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.40 je Namenaktie zu. Die Dividende wird spesenfrei ab dem 17. Mai 2022 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 12. Mai 2022. Ab dem 13. Mai 2022 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. Dr. Martin Folini wurde als Präsident für eine weitere einjährige Amtsdauer gewählt. Mirjana Blume,

Dieter Widmer, Dr. Thomas Moser, Dr. Luka Müller und Johannes Schaede wurden für ein weiteres Jahr in ihrem Amt bestätigt. Ebenfalls wurden Dr. Martin Folini und Dr. Thomas Moser für ein weiteres Jahr als Mitglieder des Vergütungsausschusses bestätigt. Für ein weiteres Amtsjahr bestätigt wurden auch PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle und die Anwaltskanzlei Keller KLG, Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. In einer Konsultativabstimmung hiessen die Aktionäre den Vergütungsbericht 2021 gut. Die Generalversammlung genehmigte die maximale Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 und die maximale Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für die Zeitspanne des Geschäftsjahrs 2022. Die Generalversammlung konnte nach 2 Jahren wieder physisch durchgeführt werden und die Aktionäre konnten ihre Rechte an der Generalversammlung, über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder via Onlineplattform ausüben. An der Generalversammlung waren insgesamt xx% des Aktienkapitals von CHF 1'960'000 repräsentiert.



Orell Füssli ist ein Pionier im Bereich Sicherheit und Bildung. Als Experte für Sicherheitslösungen für Staat und Bürger und -führendes Schweizer Unternehmen im Buchhandel unterstützt Orell Füssli seine Kunden mit einem einzigartigen und kundenspezifischen Angebot.



Als führender Systemanbieter für Sicherheitstechnologien und Identifikationssysteme und langjähriger Partner von Staaten setzt Orell Füssli technologische Standards. In den Bereichen Sicherheitsdruck und Serialisierung bietet Orell Füssli innovative Druckverfahren und Dienstleitungen, um Banknoten, Wert- und Identitätsdokumente zu erstellen und erfolgreich zu schützen.



Mit seinen attraktiven Gross- und Spezialbuchhandlungen bietet Orell Füssli ein breites Einkaufserlebnis rund ums Buch. Im Buchhandel ist Orell Füssli mit 50% an der Orell Fu¨ssli Thalia AG beteiligt, die ein umfassendes Angebot mit 45 Filialen in der Deutschschweiz und verschiedenen E-Commerce-Dienstleistungen anbietet. Für Bibliotheken und Unternehmen erbringt Orell Füssli Logistik- und Serviceleistungen. Mit seinen Verlagen konzentriert sich Orell Füssli auf Lern- und Bildungsmedien und wissensvermittelnde Kinderbücher.



Orell Fu¨ssli wurde vor über 500 Jahren gegründet und erzielt mit ca. 600 Mitarbeitenden an Standorten in fünf La¨ndern einen Umsatz von rund CHF 210 Mio. Orell Füssli ist an der Schweizer Bo¨rse SIX Swiss Exchange kotiert.

