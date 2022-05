Der Multisearch-Funktion fügt Google nun die Suche nach lokalen Informationen hinzu. Damit sei es möglich, das lokale Unternehmen zu finden, das man gerade braucht. Für die neue lokale Suchfunktion könne ein Bild oder ein Screenshot verwendet werden, um nach dem Produkt "in meiner Nähe" zu suchen. Findet ihr beispielsweise auf Instagram oder irgendwo im Netz ein lecker aussehendes Gericht, verrät euch die Suche nicht nur, wie es heißt, sondern auch, welches Restaurant es in eurer Umgebung auf seiner Speisekarte hat. Google Multisearch in der Nähe Wenn ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...