Google hat zu seiner Entwicklerkonferenz I/O 2022 neue Android-13-Funktionen und die zweite Beta angekündigt. Neben einem aufgebohrtem Material You umfasst das Update neue plattformübergreifende Features, ein wenig Tablet-Liebe und mehr. Traditionsgemäß nutzt Google seine I/O-Entwicklerkonferenz dazu, die wichtigsten neuen Funktionen für seine Plattformen zu enthüllen. Android als das am weitesten verbreitete mobile Betriebssystem nimmt während des Events einen großen Raum ein. In diesem Jahr zeigt der Konzern, was Android 13 an Neuerungen erhalten wird. Neugierige Pixel-Besitzer:innen, aber nicht nur sie, können die Features ...

