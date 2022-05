Neues Tool unterstützt Investoren, für eine klimafreundlichere Zukunft einzutreten

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, hat heute Carbon Offsets für Kunden in Westeuropa, Hongkong und Singapur eingeführt. Diese neue Funktion steht über IMPACT, Interactive Brokers Mobile Trading App für nachhaltiges Investieren, zur Verfügung.

Flugreisen und andere tägliche Aktivitäten verursachen schädliche Treibhausgasemissionen. Aufbauend auf der Einfachheit von IMPACT können Investoren nun das Carbon Offsets-Tool nutzen, um aus den üblichen Treibhausgasemissionen auszuwählen oder eine bestimmte Menge an Kohlendioxid einzugeben, die ausgeglichen werden soll. Interactive Brokers stellt die Carbon Credits nahtlos bei den entsprechenden Agenturen zur Verfügung, sodass die Anleger ihren CO2-Fußabdruck ganz oder teilweise reduzieren können.

"Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind keine isolierten Aspekte, sondern sprechen für eine kollektive Kultur. Eine Kultur, die sich der vernetzten Struktur unserer globalen Gemeinschaft bewusst ist. Daher entwickeln wir weiterhin Produkte, die im Dienst dieser kollektiven Kultur stehen", so Will Peterffy, ESG Director bei Interactive Brokers. "Carbon Offsets macht es unseren Kunden leicht, an der entstehenden kollektiven Kultur teilzuhaben, die sich dem Schutz unseres Planeten verschrieben hat, wenn sie über die IMPACT-App in Unternehmen investieren, die mit ihren Werten übereinstimmen."

Interactive Brokers ist mit Sustain.Life eine Kooperation eingegangen, um Emissionsdaten für jede in der App verfügbare kohlenstoffemittierende Aktivität bereitzustellen. Die SaaS-Plattform von Sustain.Life hilft Unternehmen aller Branchen, ihre Umweltauswirkungen zu reduzieren, indem sie ESG-Tools bereitstellt, die die Messung und das Management ihrer Kohlenstoffemissionen ermöglichen. Das Carbon Offsets Tool ist in der IMPACT App für Kunden von IB IE, IB UK, IB HK und IB SG verfügbar.

Großbritannien: https://impact.interactivebrokers.co.uk/

Westeuropa: https://impact.interactivebrokers.ie/

Hongkong: https://impact.interactivebrokers.com.hk/

Singapur: https://impact.interactivebrokers.com.sg/

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

