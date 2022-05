Der Anbieter von "Decision Intelligence"-Plattformen zählt bei allen vier Anwendungsfällen im Bereich Analytik zu den Top 5

GARTNER DATA ANALYTICS SUMMIT: Pyramid Analytics (Pyramid), ein wegweisender Anbieter von "Decision Intelligence"-Plattformen Business Analytics der nächsten Generation für Unternehmen wurde für den Augmented Analytics Use Case im Bericht 2022 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms1 auf den ersten Platz gewählt. Pyramid gehört zu den besten 5 Anbietern in allen vier Anwendungsfällen: Augmented Analytics; Enterprise Analytics; General Analytics; Visual Self-Service Analytics. Zwanzig (20) Unternehmen wurden anhand von 12 kritischen Fähigkeiten bewertet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005220/de/

"While Pyramid scored well across all four use cases, it is notably strong compared to its competitors in augmented analytics." (Gartner, Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms, Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Georgia O'Callaghan, Kevin Quinn, Shaurya Rana, Christopher Long, 3 May 2022)

Wichtige Punkte:

Pyramid belegte in der Kategorie "Augmented Analytics Use Case" den ersten Platz unter 20 Unternehmen.

Laut Gartner ist "Augmented Analytics der Einsatz von Technologien wie maschinellem Lernen und KI zur Unterstützung der Datenaufbereitung, der Gewinnung von Erkenntnissen und der Erläuterung von Erkenntnissen, um die Art und Weise zu erweitern, wie Menschen Daten in Analyse- und BI-Plattformen untersuchen und analysieren." 2

Pyramid wurde in fünf (5) Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms -Berichten evaluiert.

-Berichten evaluiert. Laden Sie den Bericht 2022 Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms herunter.

Klicken Sie hier, um einen Termin für die Vorführung der Pyramid Decision Intelligence Platform zu vereinbaren.

"Im Jahr 2021 hat Pyramid seine Architektur für Direktabfragen weiter ausgebaut und die Performance von PYRANA, seiner Engine für Direktabfragen, sowohl für SQL- als auch für MDX-Abfragen verbessert. Darüber hinaus hat Pyramid neue Augmentierungsfunktionen hinzugefügt und bestehende Funktionen auf der gesamten Plattform verbessert von der Datenvorbereitung über die Erkennung bis hin zur automatisierten Analyse und Erkenntnisgewinnung. In diesem Jahr hat Pyramid darüber hinaus seine intelligenten Tools um 15 neue Verbesserungen erweitert, darunter ein neues Auto-Discovery-Framework, das Erklärungen, Analysen von Schlüsselfaktoren und die Logik von Einflussfaktoren unterstützt."3

Was ist ein Gartner Critical Capabilities Report? (Quelle: Gartner)

Ein "Critical Capabilities"-Dokument ist eine vergleichende Analyse, in der konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anhand einer von Gartner ermittelten Auswahl an kritischen Unterscheidungsmerkmalen bewertet werden. Das Dokument zeigt Ihnen, welche Produkte oder Dienstleistungen in den verschiedenen Anwendungsfällen am besten geeignet sind, und liefert Ihnen umsetzbare Empfehlungen, welche Produkte/Dienstleistungen Sie zur weiteren Evaluierung auf Ihre Anbieterliste setzen sollten.

Als unverzichtbare Ergänzung zum Gartner Magic Quadrant liefert diese Methodik tiefere Einblicke in die Produkt- und Serviceangebote der Anbieter, indem sie die Analyse des Magic Quadrant erweitert. Mithilfe dieser Untersuchung können Sie die Produkt- und Servicebewertungen auf der Grundlage von zentralen Fähigkeiten für wichtige, differenzierende Anwendungsfälle weiter untersuchen.

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Die Pyramid Decision Intelligence Platform liefert datenbasierte Erkenntnisse für jeden und ermöglicht so schnellere und intelligentere Entscheidungen. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jegliche Person und erfüllt jeden Analysebedarf, von einfachen bis zu anspruchsvollen. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalyse und Datenwissenschaft mit KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und sorgt gleichzeitig für mehr Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz in Bezug auf Business Intelligence und Analytik.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform wird auf einer Skala von 1 bis 5 mit 4,5 Sternen bewertet und basiert auf 116 Bewertungen auf Gartner Peer Insights. Peer Insights ist die von Fachkollegen betriebene Rating- und Bewertungsplattform für Enterprise-IT-Lösungen und -Services, die über 300 Technologiemärkte und 3.000 Anbieter umfasst (Quelle: Gartner Peer Insights)

Zitate

Omri Kohl, Chief Executive Officer und Mitbegründer, Pyramid Analytics: "2017 und erneut 2019 stellte Gartner fest, dass "Augmented Analytics die Zukunft von Daten und Analysen ist"3. Wir sind der Ansicht, dass diese Zukunft bereits begonnen hat. Die Pyramid Decision Intelligence Platform setzt maschinelles Lernen und KI-Techniken ein, um die Art und Weise zu verändern, wie Analyseinhalte erarbeitet, konsumiert und ausgetauscht werden. Die Pyramide Platform bietet sofortigen Zugriff auf jegliche Daten, erfüllt jeden Analysebedarf und individualisiert Analyseerfahrungen für jeden, der von der leistungsstarken Kombination aus Daten und Analysen profitieren würde, um intelligente Entscheidungen zu treffen. Und das ist jeder."

1 Gartner, Gartner Critical Capabilities for Analytics and Business Intelligence Platforms, Kurt Schlegel, Rita Sallam, Austin Kronz, Julian Sun, David Pidsley, Anirudh Ganeshan, Georgia O'Callaghan, Kevin Quinn, Shaurya Rana, Christopher Long, 3. Mai 2022

2 Gartner IT Glossary, Augmented Analytics, wie am 10. Mai 2022.

3 Gartner, Augmented Analytics Is the Future of Analytics, Rita Sallam, Carlie Idoine, 30. Oktober 2019

Haftungsausschluss von Gartner:

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in unseren publizierten Forschungsarbeiten dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, welche die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

GARTNER ist ein eingetragenes Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke, und PEER INSIGHTS ist ein Markenzeichen und eine Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder verbundenen Unternehmen in den USA und international und wird in diesem Dokument mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalte in Gartner Peer Insights stellen die Meinungen einzelner Endbenutzer auf Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen dar. Sie sind nicht als Tatsachenaussage auszulegen und spiegeln nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wider. Gartner unterstützt keine in diesen Inhalten genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, ihre Korrektheit oder Vollständigkeit, ab, einschließlich Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist ein wegweisender Anbieter von "Decision Intelligence"-Plattformen. Decision Intelligence wird von vielen Experten als der nächste Schritt in der Analytik betrachtet. Die Pyramid Decision Intelligence Platform gibt allen, die schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen möchten, Einblicke an die Hand. Die Pyramid Platform bietet sofortigen Zugriff auf alle Daten, ermöglicht automatisierten Self-Service für jegliche Person und erfüllt jeden Analysebedarf, von einfachen bis zu anspruchsvollen. Durch die einzigartige Kombination von Datenaufbereitung, Geschäftsanalyse und Datenwissenschaft mit KI-Unterstützung in einer einzigen Umgebung reduziert die Pyramid Platform Kosten und Komplexität und sorgt gleichzeitig für mehr Wachstum und Innovation. Dies ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz in Bezug auf Business Intelligence und Analytik. Mehr als 1 Million Entscheidungsträger setzen auf Pyramid, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören H.I.G. Growth Partners, Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005220/de/

Contacts:

UK Irland, Europa: Susie Evershed

Resonance PR: +44 (0)208 819 3170

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Nordamerika: Heather Racicot

Resonance PR: +1 360-632-5616

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vorstand der Abteilung für globale Unternehmenskommunikation und Partnermarketing, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com