DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 12. Mai

=== *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 1Q, Zürich *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 2Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 09:30 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 1Q, Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 1Q (09:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Telefonkonferenz für Analysten), Darmstadt *** 07:00 DE/Allianz SE, ausführliches Ergebnis 1Q (11:00 Web Audio Medienkonferenz; 14:30 Analysten-Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Encavis AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q, Ellwangen *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen April, Frankfurt 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 1Q, Schrobenhausen 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Einbeck 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz, Videowebcast), Baden-Baden 07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/1&1 AG, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Audio-PK), Pullach *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 1Q, Unterföhring *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Salzgitter *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Neckarsulm 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q, Hamburg 07:30 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 1Q (10:00 Analysten- und Presse-Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:30 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin 07:30 FI/Multitude SE (zuvor: Ferratum Oyj), Ergebnis 1Q, Helsinki 07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 1Q, Den Haag 07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz; 14:00 Analystenkonferenz), Wiesloch *** 07:40 ES/Telefonica SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Berlin 08:00 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 1Q, Garching 08:00 DE/Jost Werke AG, Ergebnis 1Q, Neu-Isenburg 08:00 DE/Rhön-Klinikum AG, Ergebnis 1Q, Bad Neustadt/Saale 08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 1Q, Lübeck *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 9 Monate, Zörbig *** 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 1Q, München *** 08:00 GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: -18,5 Mrd GBP zuvor: -20,6 Mrd GBP *** 08:00 GB/BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +1,0% gg Vq/+8,9% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vq/+6,6% gg Vj *** 08:00 GB/BIP März PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,0% gg Vq *** 08:00 GB/Industrieproduktion März PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/+1,6% gg Vj *** 08:00 GB/BT Group plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 AT/Verbund AG, Ergebnis 1Q, Wien 08:00 FI/Fortum Oyj, ausführliches Ergebnis 1Q, Espoo 08:10 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 2Q, Frankfurt 09:00 DE/Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) Pressegespräch zur Geschäftslage deutscher Unternehmen im Ausland, Berlin *** 10:00 DE/Heidelbergcement AG, Online HV 1Q, Heidelberg *** 10:00 DE/Adidas AG, Online-HV *** 10:00 DE/Hellofresh SE, Online-HV *** 10:00 DE/Volkswagen AG (VW), Online-HV *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC), Online-HV *** 10:00 DE/Metro AG, ausführliches Ergebnis 1H (08:45 Analystencall; 10:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 10:00 DE/K+S AG, Online-HV 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 1Q, München 10:00 DE/Nemetschek SE, Online-HV 10:00 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Online-HV 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt *** 12:00 DE/Eon SE, Online-HV 12:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q, Dortmund *** 14:30 US/Erzeugerpreise April PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 194.000 zuvor: 200.000 *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, PK zur Bekanntgabe der Steuerschätzung, Berlin *** 16:00 US/Finanzministerin Yellen, Anhörung im Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses zur Finanzstabilität *** 18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 1Q, Büdelsdorf 18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg - AT/Wienerberger AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Wien - DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei 2. Covid-19-Gipfel, Berlin *** - DE/G7, Treffen der Außenminister (bis 14.5.), Weissenhaus - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- k.A. = keine Angaben

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

