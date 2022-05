Mutares Aktie könnte eigentlich noch etwas Luft nach oben haben. Zumindest wenn man sich die Q1-Zahlen ansieht und dann noch an den gestrigen Exit Nummer 2 denkt. Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) -Carve Out Spezialist mit hoher Dividendenrendite und hoher Wachstumsrate.Bevor wir nochmals die Q1-Zahlen betrachten, zum Exit. Kein Gamechanger, aber Bestätigung für das aktive Portfoliomanagement der Mutares udn die Bereitschaft Chancen auf der Kauf und Verkaufsseite in den derzeit hochvolatilen Zeiten zu nutzen. Und ein Verkauf in der derzeitigen Stimmungslage mit den vielen Unsicherheiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...