SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Zwischennutzung der ehemaligen PSR Liegenschaften in Richterswil für Geflüchtete aus der Ukraine



12.05.2022 / 07:16 CET/CEST

Der Kanton Zürich und die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) als Eigentümerin der Liegenschaften des ehemaligen Paracelsus-Spitals in Richterswil (PSR) haben vereinbart, dass die Gebäude vorübergehend als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine für maximal rund zwei Jahre zur Verfügung stehen. Langfristig plant die SenioResidenz AG an dem Standort ein integriertes Versorgungszentrum für medizinische Leistungserbringungen und ist diesbezüglich mit diversen Interessenten im Gespräch.



Die SenioResidenz AG hat sich, in enger Absprache mit der Gemeinde Richterswil, bereit erklärt dem Kanton Zürich die gegenwärtig leerstehenden Gebäude (ehemaliges PSR-Spitalgebäude und Villa) ab dem 1. Juni 2022 als Zwischennutzung für ein Durchgangszentrum für Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine für maximal rund zwei Jahre zur Verfügung zu stellen. Es werden Familien mit Kindern und Einzelpersonen, die den Schutzstatus S erhalten, untergebracht. Die Räumlichkeiten lassen eine Maximalbelegung von 170 Personen zu. Bis Ende Mai werden die Gebäude instandgesetzt und anschliessend können sie in Betrieb genommen werden. Das Kantonale Sozialamt Zürich sorgt dafür, dass die Geflüchteten aus der Ukraine rund um die Uhr betreut werden. Langfristige Nutzung als integriertes Versorgungszentrum geplant

Die SenioResidenz AG plant langfristig, die Liegenschaften als ein integriertes Versorgungszentrum für medizinische Leistungserbringungen zu vermieten. Entsprechende Gespräche und Verhandlungen mit diversen Interessenten aus medizinischen/therapeutischen Fachgebieten laufen bereits. Unter Berücksichtigung von neuen Betriebskonzepten und allfällig baulichen Massnahmen ist eine Nutzung als integriertes Versorgungszentrum ab 2025 vorgesehen. Kontaktperson

www.senio.ch SenioResidenz AG

Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN CH0384629934 www.senio.ch

