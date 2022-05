DJ Ströer wächst zum Jahresauftakt kräftig weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Außenwerbekonzern Ströer hat in den ersten drei Monaten 2022 das umsatzstärkste erste Quartal seiner Unternehmensgeschichte verbucht und unter dem Strich wieder schwarze Zahlen geschrieben. Neben der digitalen Außenwerbung und der deutlich gestiegenen Nachfrage nach programmatischer Vermarktung, trugen auch alle weiteren Geschäftsfelder zu dieser Entwicklung bei. Die Auswirkungen der Pandemie und die Effekte aus dem Ukrainekrieg habe das Unternehmen dank seiner flexiblen und diversifizierten Aufstellung begrenzen können. Gründer und Co-CEO Udo Müller kündigte an, den Ausbau des digitalen Portfolios in diesem Jahr konsequent fortzusetzen.

Der Umsatz stieg im Dreimonatszeitraum um 23 Prozent auf 385 Million Euro, wie die im MDAX notierte Ströer SE & Co KGaA mitteilte. Das organische Umsatzwachstum belief sich auf 24,1 Prozent. Der Umsatz im Segment OOH Media wuchs um kräftige 55 Prozent, während der Segmentumsatz von DaaS & E-Commerce um 26 Prozent zulegte. Das Segment Digital & Dialog Media entwickelte mit einem Plus von 6 Prozent ebenfalls positiv.

Das bereinigte EBITDA legte um rund 29 Prozent auf 95 Millionen Euro zu. Der Konzerngewinn lag bei 11,1 Millionen Euro, nach einem Verlust von 9,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Bereinigt und nach Steuern verdiente Ströer den weiteren Angaben zufolge 19 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2021 war der bereinigte Gewinn auf 1 Million Euro eingebrochen, von 35,3 Millionen ein Jahr zuvor.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.