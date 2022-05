DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem robusten ersten Quartal



12.05.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS Equity Opportunities startet das Geschäftsjahr 2022 mit einem robusten ersten Quartal Konzerngesamtumsatz erreicht 759,9 Mio. EUR, annualisierter Konzernumsatz liegt bei 2.975,8 Mio. EUR

Operatives EBITDA von 49,7 Mio. EUR

Net Asset Value steigt leicht auf 1.014,7 Mio. EUR

Hohe Transaktionsdynamik mit bereits fünf Add-Ons und drei weiteren Co-Investments

Ausblick geprägt von unsicherem Marktumfeld München, 12. Mai 2022 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AURELIUS"; ISIN DE000A0JK2A8) gibt die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 bekannt. Der Konzerngesamtumsatz betrug 759,9 Mio. EUR (Q1 2021: 809,7 Mio. EUR). Der Rückgang ist größtenteils auf die Veräußerung von Office Depot Europe im vierten Quartal 2021 zurückzuführen. Der annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen konnte hingegen gesteigert werden und erreichte den Wert von 2.975,8 Mio. EUR (Q1 2021: 2.673,2 Mio. EUR).



"Das erste Quartal 2022 belegt, dass unser Portfolio sehr robust aufgestellt ist und ausgebaut wurde. Eine resiliente Entwicklung ist damit auch in komplexen und krisenbehafteten Zeiten möglich. Entscheidend ist unsere Strategie, Portfoliounternehmen mit der tiefgehenden Operations-Expertise unserer internen Spezialisten auszustatten", so Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities.



Solides operatives EBITDA von 49,7 Mio. EUR



Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns lag im ersten Quartal bei 49,7 Mio. EUR (Q1 2021: 55,7 Mio. EUR) und ist maßgeblich von den Entwicklungen in den Segmenten Industrial Production sowie Retail & Consumer Products getrieben. Darin enthalten sind Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen. Mit 13,0 Mio. EUR lag dieser Wert unter jenem des Vorjahres-Vergleichswerts (Q1 2021: 19,3 Mio. EUR). Erstmals wird zudem das Ergebnis aus der Bewertung der Co-Investments zum Fair Value in der Überleitung berücksichtigt. Dieses belief sich im ersten Quartal 2022 auf 4,2 Mio. EUR. Die Co-Investmentstruktur wurde zusammen mit dem AURELIUS European Opportunities Fund IV im April 2021 initiiert. Daher existiert keine retrospektive Vergleichskennzahl. Das Ergebnis aus Unternehmensverkäufen belief sich auf 38,2 Mio. EUR (Q1 2021: 37,8 Mio. EUR) und bezieht sich im Wesentlichen auf den Verkaufserlös der AKAD University, die während der Konzernzugehörigkeit zur AURELIUS signifikant weiterentwickelt wurde. Das EBITDA des Gesamtkonzerns erhöhte sich mit 79,1 Mio. EUR gegenüber dem Vergleichszeitraum (Q1 2021: 74,2 Mio. EUR).



Net Asset Value leicht gestiegen, trotz unsicherem Marktumfeld



Der Net Asset Value (NAV) der Konzernunternehmen lag zum 31. März 2022 bei 1.014,7 Mio. EUR und damit leicht über dem Wert zum Jahresende 2021 (31.12.2021: 1.004,7 Mio. EUR). Dies beinhaltet den NAV der Co-Investments in Höhe von 26,9 Mio. EUR. Erstmalig sind darin die Werte von Advanced Power Solutions und Enerveo zum Fair Value sowie Minova zum Kaufpreis berücksichtigt. Der NAV je Aktie lag bei 36,11 EUR und stellt damit eine Verbesserung zum Wert Ende des Jahres 2021 dar (31.12.2021: 35,26 EUR). Die andauernden geopolitischen Unwägbarkeiten aufgrund des Krieges in der Ukraine erforderten einen pauschalen Sicherheitsabschlag zum Jahresende. Zum Stichtag 31.03.2022 ist dieser Sicherheitsabschlag in den Bewertungen der Portfoliounternehmen bereits berücksichtigt. Die liquiden Mittel auf Konzernebene wiesen zum 31. März 2022 mit 403,0 Mio. EUR (31.12.2021: 444,0 Mio. EUR) ein gutes Niveau aus. Dies gilt insbesondere unter Berücksichtigung der Mittelabflüsse in Höhe von ca. 70 Mio. EUR für Akquisitionen und dem weiterhin aktiven Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von über 10 Mio. EUR im ersten Quartal. Die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 26,5 Prozent (31.12.2021: 26,0 Prozent).



Bedeutende Transaktionen, Schärfung im Portfolio sowie Ausbau des ESG-Engagements



Eine hohe Transaktionsdynamik charakterisiert das erste Quartal 2022 für die AURELIUS Equity Opportunities. Auf Seite der Add-On-Akquisitionen, zur Stärkung der bestehenden Portfoliounternehmen, verzeichnete die AURELIUS Equity Opportunities fünf Neuzugänge. Im Januar hat die BGP Building Partners Group das Container Handelsbüro Peter Bonitz e. K. übernommen. Ende März wurde De Rycke Baumaterialien von BMC Benelux sowie CameraNU.nl B.V. von der European Imaging Group erworben. Außerdem erwarb VAG den brasilianischen Anbieter von Ventillösungen RTS. Darauffolgend kaufte die European Imaging Group zudem die Mehrheitsbeteiligung an Cyfrowe.pl, mit Abschluss der Transaktion im Mai 2022. Mit dem AURELIUS European Opportunities Fund IV wurde das gemeinsame Portfolio ebenfalls anhand weiterer Akquisitionen ausgebaut. Im Februar wurde Minova im Rahmen einer globalen Carve-Out Transaktion von der australischen Orica Limited übernommen. Minova ist ein weltweit tätiger Hersteller und Anbieter von Sicherungs- und Verfestigungsmitteln sowie Dienstleistungen für Bergbau- und Infrastrukturkunden. Später wurde Ceramic Tile Distributors (CTD) im Rahmen einer Carve-Out Transaktion von Saint-Gobain erworben. CTD ist ein britischer Spezialanbieter hochwertiger Keramikfliesen, mit führender Position im B2B-Markt. Das Closing der Akquisition erfolgte Anfang April 2022. Mit dem Abschluss der Übernahme des britischen Geschäftsbereichs der McKesson Corporation, darunter die Marken LloydsPharmacy, John Bell & Croyden und AAH Pharmaceuticals, gelang die bisher größte Akquisition der Firmengeschichte. Anfang April 2022 wurde diese Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Hervorzuheben ist der ebenfalls im ersten Quartal 2022 durchgeführte sowie sehr erfolgreiche Verkauf der AKAD University, Deutschlands ältester privater Fernuniversität, an den größten europäischen Bildungskonzern Galileo Global Education. "Unser Anspruch, nachhaltig sowie erfolgreich strategisches Wachstum voranzutreiben und den Shareholder-Value weiterzuentwickeln, zeigt sich auch in diesem Quartal an der Stärke unseres Portfolios - ob als Neuzugang im Rahmen einer Akquisition oder als Verkauf. Wir sind tagtäglich damit beschäftigt, makroökonomische Verwerfungen zu balancieren und Unsicherheiten auch aufgrund der operativen Nähe zu unseren Portfoliofirmen zu navigieren", so Täubl. Die AURELIUS Equity Opportunities baut zudem den Fokus für ESG-Themen weiter aus. AURELIUS vertieft das eigene Engagement mit dem im April 2022 bekanntgegebenen Beitritt zum United Nations Global Compact, der weltweit bedeutendsten Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung und der Ländergesellschaft Deutsches Global Compact Netzwerk. Ausblick: Konkrete Entwicklung im aktuellen Marktumfeld schwierig zu prognostizieren, weiteres Analysehaus nimmt Coverage auf



Der Ausblick auf das verbleibende Jahr 2022 gestaltet sich im aktuell besonders komplexen Marktumfeld schwierig. Grundsätzlich ist aber von einer weiterhin positiven Deal-Aktivität, als eine tragende Säule, auszugehen. Daneben liegt der Fokus auf der Begleitung des Portfolios im engen Schulterschluss und über gezieltes operatives Engagement. "Das herausfordernde erste Quartal haben wir solide abgeschlossen. Für die AURELIUS Equity Opportunities heißt das konkret: Die Strategie ist genau richtig. Das haben wir auch mit der Akquisition des UK-Geschäfts der McKesson Corporation im Rahmen der Co-Investitionsstruktur gezeigt - die größte Transaktion unserer Firmenhistorie. Mit Pareto Securities hat zudem ein weiteres Analysehaus die Coverage der AURELIUS Equity Opportunities mit einer Kaufempfehlung gestartet. Auch diese Facheinschätzung belegt, dass unser unausgeschöpftes Potenzial hoch ist. Nichtsdestotrotz heißt es wachsam zu bleiben, da der Ausblick mit einem hohen Maß an makroökonomischer Unsicherheit belegt ist", bewertet Täubl. Am 21. Juni 2022 wird die AURELIUS Equity Opportunities ihre Hauptversammlung 2022 abhalten. Kennzahlen (in Mio. EUR) 1.1. - 31.3.2021 1.1. - 31.3.2022 Konzern-Gesamtumsatz 809,7 759,9 Konzernumsatz (annualisiert) 1,2 2.673,2 2.975,8 EBITDA Konzern gesamt 74,2 79,1 davon negative Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung ("bargain purchase") . / . . / . davon Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen -19,3 -13,0 davon Neubewertungseffekt der at Equity bilanzierten Co-Investments ./. 4,2 davon Ergebnis aus Unternehmensverkäufen 37,8 38,2 EBITDA Konzern operativ 55,7 49,7 Konzernergebnis 1,³ 31,5 34,3 Ergebnis je Aktie Konzern (in EUR) 1 1,11 1,19 31.12.2021 31.03.2022 Vermögenswerte 2.281,2 2.325,6 davon liquide Mittel 444,0 403,0 Verbindlichkeiten 1.688,7 1.709,0 davon Finanzverbindlichkeiten 379,4 417,0 Eigenkapital ³ 592,5 616,6 Eigenkapitalquote ³ (in %) 26,0 26,5 Anzahl Mitarbeiter zum Stichtag 2 11.141 10.869 1) Die Konzern-Gesamtergebnisrechnung des Vorjahres wurde entsprechend den Bestimmungen des IFRS 5 zu Vergleichszwecken angepasst.

2) Aus fortgeführten Geschäftsbereichen.

3) Inkl. Minderheiten. Net Asset Value des AURELIUS Portfolios (in Mio. EUR) NAV zum 31.3.2022 Industrial Production 382,0 Retail & Consumer Products 281,3 Services & Solutions 84,4 NAV der Portfoliounternehmen 747,7 Andere 240,1 Co-Investments 26,9 Summe NAV 1.014,7 NAV je Aktie in EUR 36,11 Seit dem 31. Dezember 2021 wird der NAV in einer Netto-Darstellung ausgewiesen. Dabei werden zu erwartende Transaktionskosten bei der Veräußerung der Portfoliounternehmen sowie sämtliche mit den einzelnen Portfoliounternehmen in Zusammenhang stehende zu erwartende Managementvergütungen bereinigt. Diese Methodik ist nun in den NAV's der Portfoliounternehmen separat enthalten und nicht als Gesamtgröße abgezogen. Die Summe des NAV zum ersten Quartal 2022 entspricht damit rein den potenziellen Netto-Cash-Zuflüssen der AURELIUS Equity Opportunities. ÜBER AURELIUS



AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Growth Investments wirkt an LBO-Transaktionen für Nachfolgelösungen im Midmarket-Bereich mit. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

AURELIUS Gruppe

Investor Relations

Telefon (GER): +49 (89) 5447990

Telefon (UK): +44 (0) 20 7440 0480



E-mail: investor@aurelius-group.com

12.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de