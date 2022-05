Lang und Schwarz Aktie stände ganz wo anders, wenn nicht letztes Jahr die Schatten der Vergangenheit - Stichwort Cum-Ex - brachte erstmal am 24.08.2022 überraschend eine "Rückstellung für 2008/2009 von 45 Mio EUR, Steuerstrafzahlungen von bis zu 61 Mio EUR als erste Konsequenz der Lang und Schwarz AG". Und heute nächster Dominostein in der Schutzmauer der fällt? - nach ausführlichen und dauernden Beteuerungen, dass derLang & Schwarz Konzern (ISIN: DE0006459324) nur in den Jahren 2008/9 diese finanziellen Belastungen tragen müsse. Zumindest mit für die Bilanzerstellung verpflichtender Wahrscheinlichkeit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...