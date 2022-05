DJ HomeToGo SE: +114% seit Beginn der Pandemie: HomeToGo vermeldet starken Anstieg bei der Integration von Ferienhausagenturen und bietet unvergleichlichen Zugang zur Ferienhausbuchung

DGAP-Media / 2022-05-12 / 07:30

+114% seit Beginn der Pandemie: HomeToGo vermeldet starken Anstieg bei der Integration von Ferienhausagenturen und bietet unvergleichlichen Zugang zur Ferienhausbuchung

Luxemburg, 12. Mai 2022 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute bekannt, dass die Integration von Ferienhausagenturen seit Q1/2020, dem ersten Quartal in dem die durch die Pandemie bedingten Reisebeschränkungen begannen, um 114% gesteigert worden ist. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Integrationen Ende des ersten Quartals 2022 um 37% gesteigert.^[1]

HomeToGo ist ein schnell wachsender Marktplatz und Buchungskanal, der seinen Partnern ein weltweites Netzwerk mit Zugang zu international und inländisch Reisenden bietet. Das optimierte Buchungserlebnis bei HomeToGo sorgt für zusätzliche Einnahmen: Fallstudien haben gezeigt, dass Partner, die auf die HomeToGo-Plattform wechseln, innerhalb von drei Jahren einen bis zu 60-fachen Buchungsanstieg verzeichnen.^[2]

Mit der Vision von HomeToGo, einzigartige Ferienhäuser für jeden einfach zugänglich zu machen, erhält das Unternehmen auch weiterhin breites Interesse von europäischen Ferienhausagenturen und hat in diesem Jahr bereits mehrere prominente Agenturen aus Europa auf seiner Plattform integriert um sein Angebot zu erweitern. Dazu gehören Integrationen von wichtigen Akteuren der Branche wie Feels Like Home Holiday Rentals, Wirtschaftsbetriebe der Stadt Norden GmbH, Cadiz4Rentals, Vermietungsbüro Heiligenhafen GmbH, LABREVA, VIVA-Ferien, Resort Collection und die Vermietungsagentur Bünning GmbH.

Valentin Gruber, COO, HomeToGo: "Das Wachstum des Buchungskanals von HomeToGo nach der Pandemie wird durch unseren massiven Anstieg von integrierten Ferienhausagenturen seit 2019 veranschaulicht. Gerade mit Blick auf den Rückenwind, den der Markt für Ferienwohnungen durch die Covid-19-Pandemie erlebt und die Entwicklung von alternativen Ferienunterkünften passend zum neuen Zeitgeist des Reisens, freuen wir uns darauf, all diese beeindruckenden Ferienhausagenturen auf unserer Plattform begrüßen zu dürfen. Unsere Partnerschaften schaffen eine Win-Win-Situation: Wir sind in der Lage, unseren Gästen weltweit eine größere Auswahl an attraktivem, qualifiziertem Inventar zu präsentieren. Unsere Partner haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie ihren Vertrieb diversifizieren und unsere fortschrittlichen Technologien nutzen, was den gesamten Ferienhausmarkt weiter beschleunigt." Johannes H. Bünning, Geschäftsführer, Vermietungsagentur Bünning GmbH: "Die Zusammenarbeit mit HomeToGo war vom ersten Tag an hoch professionell und funktionierte durch die unkomplizierte und schnelle Anbindung über feondi reibungslos. Kompetente Ansprechpartner bei HomeToGo sowie eine herausragende Technologie sorgen dafür, dass wir hervorragend betreut werden und gemeinsam mit den Experten die Buchungsquellen noch breiter streuen. So können wir eine noch höhere Auslastung erreichen. Insbesondere nach zwei Jahren in der Pandemie ist dies für uns von großer Bedeutung und wir freuen uns auf viele starke Saisons." Um sein diversifiziertes Angebot zu erweitern und Ferienhausagenturen in den USA einen beispiellosen Zugang zu Gästen mit jedem Reisebudget zu bieten, wird HomeToGo weiter in sein US-Geschäft investieren und sich weiterhin auf den Ausbau der Beziehungen zu Ferienhausagenturen in den USA konzentrieren. Nach der kürzlich erfolgten Übernahme der e-domizil GmbH, einem Spezialisten für Marken von Feienunterkünften in Europa, arbeitet HomeToGo weltweit mit 45.000 etablierten Partnern aus OTAs, Ferienhausagenturen und anderen Ferienunterkunftsanbietern zusammen.

Pressekontakt Caroline Burns press@hometogo.com

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an alternativen Ferienunterkünften auflistet.

Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer als auch für die Partner Vorteile: Nutzer, die die HomeToGo-Website besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kunden erreichen und erhalten so eine großartige und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG". Weitere Informationen finden Sie unter www.hometogo.de/ueber-uns/

^[1] Basierend auf der Gesamtzahl der in die Marke HomeToGo integrierten Ferienhausagenturen zum 31. März 2022 im Vergleich zum 31. März 2020 und zum Ende des 31. März 2022 im Vergleich zum Ende des 31. März 2021. ^[2] Basierend auf Daten "vor Stornierung". Beispielhafter Fall, der einen möglichen potenziellen Anstieg aufgrund einer Integrationsänderung für einen Partner mit Tausenden von Unterkünften zu veranschaulichen. Ende der Pressemitteilung

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Emittent/Herausgeber: HomeToGo SE Schlagwort(e): Reisen

2022-05-12 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: HomeToGo SE 9 rue de Bitbourg L-1273 Luxemburg Luxemburg E-Mail: ir@hometogo.com Internet: ir.hometogo.de ISIN: LU2290523658, LU2290524383 WKN: A2QM3K , A3GPQR Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1350177 Ende der Mitteilung DGAP-Media =------------

1350177 2022-05-12

Bildlink: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1350177&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2022 01:30 ET (05:30 GMT)