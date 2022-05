Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen stößt zu institutionellen Investoren, Portfolioverwaltern bei globalen Investment-Events in Barcelona und Las Vegas

OptionMetrics, ein Anbieter von Optionsdatenbanken und Analysen für institutionelle Investoren und akademische Forscher weltweit, gibt bekannt, dass der leitende quantitative Analyst Garrett DeSimone bei den Europe EQD- und Global EQD-Kongressen über die Optionsnachfrage berichten wird. OptionMetrics sponsert beide Kongresse, die führende Experten für substantielle Forschungspräsentationen und Forumsdiskussionen zu den neuesten Marktperspektiven zusammenführen.

Vom Meme-Aktien-Wahn bis zum Nasdaq-"Wal" ist es offensichtlich, dass der Optionsbestellfluss das zugrundeliegende Aktienverhalten beeinflusst, jedoch ist es weniger augenscheinlich, welche Hedging-Indikatoren oder Optionsgriechen Prognosefähigkeit für zugrundeliegende Aktienrenditen haben. Der leitende quantitative Analyst bei OptionMetrics, Garrett DeSimone, wird auf dem Europe EQD 2022 in Barcelona vom 16. bis 17. Mai und auf dem Global EQD 2022 in Las Vegas vom 25. bis 26. Mai über Demand for Option Order Delta vortragen. Die Kennzahl für das Delta-Ungleichgewicht, bekannt als DOOD, bietet Einblicke in fundiertes Handeln und Gamma-Hedging sowie Renditen in der zugrundeliegenden Aktienportfolio-Wertentwicklung. Dieses Schaubild zeigt die kumulativen Renditen einer 1-USD-Anlage am SPX, hohe DOOD, niedrige DOOD und lange/kurze (L/S) Portfoliostrategien. Sowohl die hohe DOOD als auch die L/S-Portfoliostrategie übertreffen den SPX und weisen eine Vermögenssteigerung auf 4,20 USD bzw. 2,55 USD auf. Von einer risikobereinigten Perspektive aus betrachtet zeigt das lange/kurze Portfolio einen überragenden Sharpe-Quotienten von 1,08 gegenüber 0,81 der S&P 500-Vergleichsgröße und hat ein bedeutendes 3-Faktor-Alpha von 0,0026 (14 pro Jahr). Weitere Informationen auf https://link.edgepilot.com/s/bb29bb2d/NDkZMNaUjEi0nujSidDN8w?u=http://www.optionmetrics.com/. (Graphic: Business Wire)