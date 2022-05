DAX Wochenmitte sehr volatil, Gap-Betrachtung, Nasdaq-Rutsch und schwache Vorbörse am Donnerstag sind die Themen des Morgens. Nachdem wir am Dienstag einen "Turnaround Tuesday" mit zumindest leichtem Plus gesehen hatten, stellte sich zum Mittwoch die Frage, ob das Momentum weitere Kursgewinner hervorbringen kann. Dabei stand erneut die 13600 im Fokus und war nach einem ersten Rutsch auf der Unterseite, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...