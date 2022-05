Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern einen kräftigen Satz nach oben gemacht. Und das, obwohl er am Nachmittag nach US-Inflationsdaten kurzzeitig ins Minus gerutscht war. Davon erholte sich der DAX aber schnell und schloss fast 2,2 Prozent höher bei 13.828 Punkten. Marktidee: Gold Der Goldpreis befindet sich seit August 2021 in einem Aufwärtstrend. Im März dieses Jahres hatte er sich schließlich seinem Rekordhoch angenähert. Dann setzte eine dreiwellige Korrekturbewegung ein. Zuletzt erreichte der Kurs eine kritische Unterstützungszone. Wichtig ist jetzt, dass sich der Goldpreis über dieser Marke hält. Dann bliebe der übergeordnete Aufwärtstrend ungefährdet. Auf der Oberseite stehen aktuell zunächst zwei Widerstände im Fokus. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf