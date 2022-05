Schliersee (ots) -Vom 26. bis 29. Mai 2022 dreht sich in der oberbayerischen Marktgemeinde Schliersee alles um das Thema Garten und Natur. Veranstalter des Schlierseer Gartenzaubers ist seit diesem Jahr der Gartenbauverein Schliersee. "Nach vier Jahren Pause wird der Schlierseer Kurpark dieses Jahr endlich wieder in ein Paradies für Gartenfreunde verzaubert", berichtet Reiner Pertl, erster Vorstand des Gartenbauvereins Schliersee."Wichtig ist mir, dass es eine reine Gartenausstellung wird. Auch der Gartenbau-Kreisverband Miesbach ist mit dabei", sagt Reiner Pertl. Präsentiert wird der Schlierseer Gartenzauber im Mai wie gewohnt vom bekannten BR Gartenexperten Andreas Modery, der durch das abwechslungsreiche Programm an der Aktions-Bühne im Kurpark führt.Gezielt geht Andreas Modery auf die Fragen der Besucher ein, präsentiert die Standbetreiber, erzählt spannende Gartengeschichten und gibt wertvolle Tipps. 2016 hat das Markus Wasmeier Freilichtmuseum, anlässlich des ersten Schlierseer Gartenzaubers, einen Bauerngarten im Kurpark angelegt. "Auch heuer dreht sich an unserem Stand alles um den historischen Bauerngarten. Von seltenen Pflanzen, über Tipps und Tricks zur Gestaltung, bis hin zu wissenswerten Geschichten über Kräuter und deren Anwendung", erzählt Veronika Lammer vom Markus Wasmeier Freilichtmuseum. Neben zahlreichen Ausstellern aus der Region wird es auch 2022 interessante Vorträge von Experten zu verschiedenen Schwerpunkten rund um Garten und Natur geben. "Gärtnermeister Michael Schick wird beispielsweise Vorträge über sein Lieblingsthema "Tomatenpflanzen" halten und EM Chiemgau informiert, wie Sie mit Mikroorganismen im Garten auf Chemie verzichten können!", berichtet Reiner Pertl.Neu beim Schlierseer Gartenzauber ist heuer das Jugendprogramm. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Schliersee werden in Teams Vogelscheuchen bauen, die auf der Seefestwiese ausgestellt werden. Die Besucher des Gartenzaubers dürfen aus der Vogelscheuchen-Galerie ihren persönlichen Liebling auswählen. Die Teams mit den meisten Stimmen erhalten Buchpreise von der Bücheroase Schliersee und dem Verein "Schliersee liest".Ein weiterer Höhepunkt des Schlierseer Gartenzaubers dieses Jahr ist das AZUBI-Projekt der Gartenfirma Reichl. Junge Landschaftsgärtner der Firma Reichl aus Bad Wiessee unterstützt vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e. V. präsentieren auf der Schlierseer Seefestwiese ihren abwechslungsreichen Beruf. Es darf beispielsweise unter Anleitung der Auszubildenden mit einem echten Bagger gefahren und Pflaster-Mosaike dürfen gelegt werden.Für die ganz Kleinen gibt es einen Sandkasten mit Minibagger - für die Eltern ein kleines Café. Die Schlierseer Ortsvereine sorgen für das leibliche Wohl im Kurpark. Eine "Bayerische Matinee" ist in Planung. Lassen Sie sich mit bayerischen Schmankerln verwöhnen und genießen Sie einen unvergesslichen Tag direkt am Schliersee vor einer einmaligen Bergkulisse.Flanieren Sie vom 26. bis 29. Mai 2022 durch unser Garten-Paradies im Schlierseer Kurpark und nehmen auch sich ein bisschen vom blühenden "Zauber" mit nach Hause in Ihren Garten oder auf Ihren Balkon!Schlierseer Gartenzauber 2022 von Donnerstag, 26. Mai 2022 bis Sonntag, 29.Mai 2022, im Schlierseer Kurpark, auf der Seefestwiese und in der Vitalwelt Schliersee.Weitere Informationen: https://www.schlierseer-gartenzauber.deVeranstalter: Schlierseer Gartenbauverein www.gartenbauverein-schliersee.dePressekontakt:Mathias SchrönKuramtsleiter Schliersee Gäste-Information in der Vitalwelt SchlierseePerfallstr. 4, 83727 SchlierseeTel.: +49 (0)8026/606526Fax: +49 (0)8026/606520E-Mail: mathias.schroen@schliersee.deOriginal-Content von: Schlierseer Gartenbauverein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163052/5219896