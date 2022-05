The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2022



ISIN Name

US98586F1021 YIDU TECH INC. SP.ADR/2

US98421V1061 XERO LTD UNSP.ADS/1/5

DE000A169HN1 IKB DT.IND.BK.MTN 16/22

US30216BGT35 EXPORT DEV CND 17/22

XS1612542669 GENL EL. 17/22

DE000A2E4DK3 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22

DE000A1RE4P9 AAREAL BANK MTN S.195

DE000A1RE4M6 AAREAL BANK MTN.HPF.S173

US713448CX49 PEPSICO INC. 15/22

US58507LAC37 MEDTRONIC GLB HLDGS 17/27

USG8189YAB05 SINOPEC GR.O.D. 12/22REGS

