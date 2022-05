The following instruments on XETRA do have their first trading 12.05.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 12.05.2022Aktien1 KYG508751065 JE Cleantech Holdings Ltd.2 GB00BNBQZW49 Kendrick Resources PLC3 US64051T1007 NeoPhotonics Corp.4 US0888363092 Bidvest Group Ltd. ADR 5 US90015N1037 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. ADR6 US98088R5054 Woolworths Holdings Ltd. GDR7 ES06189009J3 Ferrovial S.A. BZR8 AU0000221418 Ten Sixty Four Ltd.9 SE0017885155 BrandBee Holding ABAnleihen/ETF1 DE000A30VHW7 Niedersachsen, Land2 XS2473687106 ASML Holding N.V.3 DE000DD5AZ31 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000DD5AZ49 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 XS2470870366 JPMorgan Chase Financial Company LLC6 US251526CQ02 Deutsche Bank AG7 DE000HLB73C8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale8 DE000HLB73B0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB73A2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB7291 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE000B8M14I0 JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF