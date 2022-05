DJ PTA-Adhoc: CAG International AG: baut ihre globale Präsenz aus, indem sie die Oclas Group als Corporate Agility Partner für die EMEA-Region gewinnt

Baar (pta010/12.05.2022/08:15) - Die CAG International AG hat sich mit dem Spezialisten für Business Transformation, der Oclas Group, zusammengetan, um ihre Reichweite in der EMEA-Region weiter auszubauen und Corporate Agility, digitales Produktwissen und Trainingslösungen anzubieten. Viele Unternehmen und Führungskräfte sind auf der Suche nach besseren Geschäftsprozessen, Zugang zu wertvollen Trainingsprogrammen und bewerten alle Bereiche ihres Geschäfts neu, um in diesen unsicheren Zeiten die Nase vorn zu haben. CAG International kann diese Bedürfnisse nun durch seine Tochtergesellschaft Haig Barrett Inc. (Nordamerika) und die Oclas Group (EMEA) als strategischer Partner für Unternehmensagilität noch erfolgreicher bedienen.

"Ich bin sehr zufrieden mit der strategischen Ausrichtung, die wir nach der jüngsten Übernahme von Haig Barrett Inc. eingeschlagen haben. Durch die Möglichkeit, gemeinsam mit der Oclas Group hochwirksame Transformationsprojekte durchzuführen, wird unsere geografische Reichweite deutlich vergrößert. Die Oclas Gruppe ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Strategie, Projektmanagement und Beratung, und zusammen werden wir ein großartiges Team bilden", sagt Hans Amell, Vorstandsvorsitzender der CAG International AG.

Hans Amell ist ein anerkannter globaler Transformations- und Agilitätsexperte mit umfassender Erfahrung in der Leitung großer Veränderungen für öffentliche und private Organisationen. Neben seiner Schlüsselrolle bei CAG International ist er auch der Autor des zukunftsweisenden Buches "Radical Business Agility", das gerade erschienen ist.

Die neue Partnerschaft verbindet einen starken interdisziplinären Beratungsansatz in der Pharma-, Automobil-, Energie- und Technologiebranche mit der Expertise in Business Agility und digitalem Lernen. Darüber hinaus wird CAG International einen größeren Kundenkreis ansprechen und seine derzeitigen Aktivitäten auf Nordamerika, Europa, den Nahen Osten und die afrikanischen Märkte ausweiten.

Sheyi Lisk-Carew, Gründerin und CEO der Oclas Group, ist von der neuen Beziehung begeistert. "Ich freue mich sehr, Teil dieses neuen Kapitels zu sein. Die Oclas Group bringt eine Kultur der kontinuierlichen Innovation, der Ideenfindung und der Leistungsverbesserung mit, die die Grundlage unseres Dienstleistungsangebots und der Leistungserbringung bilden. Agilität ist in jedem Unternehmen von entscheidender Bedeutung, insbesondere in der Öl-, Gas- und Ingenieurbranche, wo wir neue und verbesserte Wege für einen nachhaltigen Betrieb beschreiten".

Haig Armaghanian, CEO von Haig Barrett Inc., freut sich auf eine engere Zusammenarbeit. "Da Agilität und Technologie eine immer größere Rolle in der Unternehmensführung spielen, sind Unternehmen offener für digitale Transformationsprojekte und ausgelagerte Lern- und Marketinglösungen, die ihnen einen starken Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir haben jetzt ein größeres und stärkeres Team, um dies zu ermöglichen".

