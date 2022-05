Der DAX startet am Donnerstag mit deutlichen Verlusten in den Handel und verliert rund 30 Minuten vor dem Xetra-Start 1,9 Prozent auf 13.552 Zähler. US-Stellen hatten am Vortag eine höher als erwartete Inflationsrate für den April gemeldet und damit für eine Berg- und Talfahrt an der Wall Street ausgelöst. Am Ende gingen die führenden US-Indizes mit Verlusten in den Feierabend.In Deutschland meldeten am Morgen vier weitere DAX-Konzerne ihre Geschäftszahlen für den Jahresauftakt, darunter der Industrieriese ...

