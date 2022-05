Emittent / Herausgeber: MagaLoop GmbH / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion

Berliner Marktplatz-Start-up MagaLoop schließt Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Euro ab und erhöht Marktanteil in Deutschland auf 15 Prozent



12.05.2022 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



? Frisches Kapital für den weiteren Ausbau des Netzwerks und der Plattform

? Erweiterung der Wertschöpfungskette durch "Buy Now, Pay Later" (BNPL) Angebot für Händler und Start eines Direktvertriebsmodells Berlin, 12. Mai 2022 - MagaLoop, der führende digitale B2B-Marktplatz, hat eine Series A-Finanzierung in Höhe von 9 Millionen Euro für seine App-basierte Bestellplattform erhalten, die unabhängige Einzelhändler wie Kioske, Bäckereien, Tankstellen-Shops und Spätkaufläden direkt mit Lieferanten verbindet. Die App ermöglicht ihren Kunden, von Kaugummis bis zu Getränken alles mit einem einzigen Tastendruck zu bestellen. Dies führt zu einer verbesserten Produktverfügbarkeit sowie zu schnellen und effizienten Bestellvorgängen, die den Verwaltungsaufwand von Kleinunternehmern verringern. Darüber hinaus bietet die App intelligente Funktionen wie einen Barcode-Scanner zum Nachbestellen von Artikeln oder eine umfassende Bestellhistorie. Die Finanzierungsrunde wird von den bestehenden Investoren Market One Capital und FoodLabs angeführt. Neben den neuen Investoren Fuse Venture Partners, Créateurs de Convivialité Ventures und Hesta Investments beteiligten sich auch die bestehenden Investoren Redalpine Capital und Bitburger Ventures an der Finanzierungs-Runde. "Mit der neuen Finanzierungsrunde können wir den Strukturwandel im Impulskanal weiter vorantreiben und gezielt gestalten mit dem Ziel, die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der kleinen, unabhängigen Händler nachhaltig zu stärken", so Uwe Hölzer, Mitgründer von MagaLoop. "Als einzige digitale Plattform in diesem Marktsegment sind wir hervorragend aufgestellt, um unsere Marktführerschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen." "Wir freuen uns, das erfahrene und ambitionierte MagaLoop-Team weiterhin zu unterstützen", sagt Patrick Huber, General Partner bei FoodLabs. "Aufbauend auf dem starken Wachstum sehen wir eine große Dynamik für die weitere Expansion des Geschäfts von MagaLoop, die es noch mehr unabhängigen Einzelhändlern ermöglicht, ihr Geschäft zu digitalisieren und in einem hart umkämpften Markt effizienter zu führen."



Marcin Zabielski, Investor und Managing Partner von Market One Capital erklärt: "Eine unserer Investitionsthesen bei Market One Capital ist, dass der traditionelle europäische Großhandel in den nächsten Jahren digitalisiert wird. Immer mehr Inhaber von kleinen Geschäften und Kiosken werden sich für Bequemlichkeit und zusätzliche finanzielle und logistische Dienstleistungen entscheiden, statt für das derzeitige, unvollkommene Modell. Wir unterstützen MagaLoop von Anfang an, weil sie diese ehrgeizige Vision verwirklichen." Mit der neuen Finanzierung wird MagaLoop sein Netzwerk aus unabhängigen Groß- und Einzelhändlern weiter ausbauen und zusätzliche Erweiterungen der Plattform vorantreiben. Der Marktplatz wächst seit seiner Gründung im Jahr 2018 rasant und hat in Deutschland bereits einen Marktanteil von 15 Prozent erreicht. Auch im Jahr 2021 verzeichnet MagaLoop ein beschleunigtes Wachstum und hat aktuell mehr als 4000 aktive Händler mit einem Bestellvolumen von über 100 Millionen Euro jährlich im Bestand.



Einen fragmentierten Markt digitalisieren

Unabhängige Einzelhändler sind im Allgemeinen weitgehend unterdigitalisiert und nicht vernetzt. Sie kämpfen mit ineffizienten und veralteten Bestellprozessen. Um diesen Zustand zu beheben und zu gewährleisten, dass Kioske, Shops und andere unabhängige Einzelhändler in dem sich schnell verändernden Lebensmittel- und Einzelhandelsmarkt wettbewerbsfähig bleiben, hat MagaLoop eine Bestell-App entwickelt, die Struktur in den weltweit stark fragmentierten Markt bringt.



Mit seiner innovativen App bietet MagaLoop mehr Transparenz und Effizienz im gesamten Bestellprozess. Weitere Vorteile für die Nutzer: Die Bündelung der Nachfrage vieler kleiner unabhängiger Geschäfte führt zu verbesserten Einkaufskonditionen, wodurch sowohl Einzel- als auch Großhändler von zusätzlichen Umsätzen eine erhöhte Profitabilität erzielen können. Auch für Hersteller von Fast Moving Consumer Goods (FMCG), sprich Konsumgütern des alltäglichen Bedarfs werden so zahlreiche neue Vertriebsstellen geschaffen. Im vergangenen Jahr hat MagaLoop zudem eine Payment-Finanzlösung mit in seine App integriert, um die Wertschöpfungskette systematisch zu verbessern. Mit der MagaLoop Buy Now, Pay Later (BNPL)-Lösung werden Bestellungen effizienter, transparenter und schneller als bisher abgewickelt.



Neue Direktvertriebsstandorte

Seit Anfang 2022 bietet das Unternehmen seinen selbstständigen Einzelhändlern über Service-Hubs in Nordrhein-Westfalen und Hamburg auch die direkte Distribution an. Damit können FMCG-Marken das gesamte Marketing für den Vertriebskanal (Impulskanal) zentral steuern und den Zeitraum für die Markteinführung (Time-to-Market) für ihre Innovationen und neuen Produkte deutlich verkürzen. Weitere Direktvertriebsstandorte sind bereits in Planung. Der nächste Standort in Frankfurt wird bereits am 1. Juni 2022 ans Netz gehen.



Über MagaLoop

MagaLoop ist ein digitaler B2B-Marktplatz, der unabhängige Einzelhändler über die gleichnamige kostenlose App direkt mit Lieferanten verbindet. Das digitale Tool sorgt für schnelle und effiziente Bestellprozesse, zum Beispiel durch smarte Features wie den Barcode-Scanner oder die Bestellhistorie, und hilft so kleinen Einzelhändlern wie Bäckereien, Kiosken, Spätkaufläden, Imbissen und Tankstellen-Shops zu einem besseren Ressourcenmanagement. Auch Großhändler und FMCG-Hersteller profitieren von der Lösung, indem sie Zugriff auf das Händlernetz und fundierte Daten über den Warenfluss erhalten. Das Start-up wurde 2018 von Uwe Hölzer und Michael Högemann gegründet. MagaLoop hat seinen Sitz in Berlin und beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.magaloop.com.



Pressekontakt

Oliver Rolofs für MagaLoop

Rolofs Communications

office@rolofscommunications.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.