Am Dienstag machte die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec einen großen Satz nach oben, am Mittwoch war der Gewinn dahin. Basis der Käufe war eine Meldung zur Kooperation mit Bristol Myers Squibb, für die Verkäufe die Quartalszahlen. Was wiegt schwerer?

