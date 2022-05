Am Kryptomarkt sind in den vergangenen Stunden alle Dämme gebrochen. Der Bitcoin hat dabei den Kampf um die wichtige 30.000-Dollar-Marke endgültig verloren und taumelt am Donnerstagvormittag um weitere 13 Prozent bis auf 26.600 Dollar nach unten. Der Krypto-Gesamtmarkt verliert auf 24-Stunden-Sicht fast 20 Prozent.In den vergangenen Tagen hat sich die Talfahrt am Kryptomarkt damit zu einem veritablen Crash ausgeweitet. Mit Ausnahme der Stablecoins notieren alle Coins in den Top 10 nach Market Cap ...

Den vollständigen Artikel lesen ...