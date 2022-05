Original-Research: CENIT AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu CENIT AG



Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 20,05 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann



Q1 2022: Umsatz steigt leicht an, Ergebnis leicht unter Vorjahr; Anorganische Effekte noch nicht enthalten; wir bestätigen unsere Prognosen; Kurszieländerung aufgrund erhöhtem WACC; Rating KAUFEN

Der saisonale Umsatzverlauf der CENIT AG ist üblicherweise von niedrigeren Umsatzerlösen im ersten Quartal geprägt, während das vierte Quartal den größten Umsatzbeitrag leistet. In den vergangenen sechs Geschäftsjahren hatte das erste Quartal 23,6 % und das vierte Quartal 27,4 % an den Jahresumsätzen beigetragen. Dies dürfte auch im laufenden Geschäftsjahr der Fall sein, zumal zu Jahresbeginn noch pandemiebedingte Einschränkungen vorlagen. In diesem Umfeld ist es der CENIT AG gelungen, den Vorjahresumsatz leicht um 3,5 % auf 35,40 Mio. EUR (VJ: 34,21 Mio. EUR) zu steigern. Gemäß Unternehmensangaben war hierfür insbesondere das gestiegene Beratungs- und Servicegeschäft verantwortlich, welches gegenüber der Vorjahresperiode um 1,25 Mio. EUR auf 10,27 Mio. EUR (Q1 2021: 9,02 Mio. EUR) deutlich zugelegt hat. Unter anderem haben hier Aufträge aus dem Aerospace-Bereich beigetragen. Flankierend hierzu blieben sowohl die Umsätze mit CENIT-Software als auch die Umsätze mit Fremdsoftware gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.



Trotz leichter Umsatzsteigerung weist die CENIT AG auf EBITDA-Ebene eine auf 0,73 Mio. EUR (Q1 2021: 0,83 Mio. EUR) leicht rückläufige Entwicklung auf. Der daraus resultierende Anstieg der operativen Aufwendungen hängt in erster Linie mit dem Wegfall von Kurzarbeitergeld zusammen, was den Personalaufwand im ersten Quartal 2021 um rund 0,8 Mio. EUR reduziert hatte. Darüber hinaus kam es, inflationsbedingt, zu einem Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 0,37 Mio. EUR. Dass das operative Ergebnis vor diesem Hintergrund nicht stärker gesunken ist, lag an der erneuten Steigerung des Rohertrages um 0,90 Mio. EUR. Die rückläufige Entwicklung des EBITDA findet sich auch auf Ebene des Periodenergebnisses, welches nach Minderheiten mit -0,60 Mio. EUR (Q1 2021: -0,51 Mio. EUR) unter dem Vorjahreswert lag, wieder.



Nach dem Bilanzstichtag 31.03.2022 hat die CENIT AG die ISR Information Products AG (kurz: ISR) mehrheitlich erworben. Zwar erfolgt die Konsolidierung rückwirkend zum 01.01.2022, die Zahlen des ersten Quartals 2022 enthalten noch keine anorganischen Effekte. Bei der ISR Information Products AG handelt es sich um einen Komplettanbieter für Analytics und Prozess-Digitalisierung mit Hauptsitz im Braunschweig. Mit ihrem Produktportfolio, welches die Geschäftsbereiche 'Analytics & Insights', 'SAP Information Management', 'Digital Operations' und 'Application Management' umfasst, unterstützt die ISR die Kunden bei der Konzeption und Implementierung analytischer Systeme und digitaler End-to-End-Prozesse unter Nutzung von Cloud-basierten SaaS-Lösungen. Eine solche Lösung ist das von der ISR entwickelte 'Buildsimple', eine K.I.-Plattform, für den Cloud- Vertrieb von Lösungen im Dokumentenmanagement.



Mit der Meldung zur ISR-Übernahme hatte das CENIT-Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 erhöht, welche nun im Rahmen der Q1- Berichterstattung bestätigt wurde. Unverändert wird dabei mit Umsatzerlösen in Höhe von 170 Mio. EUR und einem EBIT von ca. 9 Mio. EUR gerechnet. Im Rahmen unserer Researchstudie (Anno) vom 13.04.2022 hatten wir dies in unseren Prognosen bereits berücksichtigt. Daher behalten wir unsere bisherigen Prognosen unverändert bei.



Die Input-Daten unseres DCF-Bewertungsmodells bleiben auch unverändert. Angesichts der aktuellen Zinsentwicklung erhöhen wir jedoch den risikolosen Zinssatz auf 0,40 % (bisher: 0,25 %), wodurch höhere gewichtete Kapitalkosten WACC in Höhe von 7,75 % (bisher: 7,60 %) vorliegen. Ausschließlich aufgrund dieses Effektes reduziert sich das Kursziel demnach auf 20,05 EUR (bisher: 20,60 EUR). Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.



