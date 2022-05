Und das, obwohl man mit Fleisch ja gar nichts am Hut hat. Im ersten Quartal 2022 erlitt BEYOND MEAT einen Verlust je Aktie von 1,58 $. Die Schätzungen der Analysten beliefen sich im Durchschnitt beim EPS auf -0,970 $, nachdem im Vorjahresquartal noch -0,430 $ je Aktie in den Büchern gestanden hatten. Den Umsatz steigerte Beyond Meat von 108,2 Mio. $ im Vorjahrszeitraum auf nun 109,5 Mio. $ und damit auch weniger, als von Experten erwartet.



