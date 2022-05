Die Zeit der Outperformance ist für Cathie Wood und ihre ARK ETFs mit einer Mischung aus wachstumsstarken Tech-Aktien definitiv vorbei. Viele ARK-Fonds können nicht einmal mehr mit den Leitindizes mithalten, darunter auch das Flaggschiff, der ARK Innovation ETF - doch es geht noch schlimmer. Am 31.Oktober 2014 brachte ARK seinen Innovation ETF (ARKK) an die Börse - damals zu einem Kurs von 20,42 Dollar. In den sechs Jahren und acht Monaten die seither vergangen sind, kommt der ARKK ausgehend vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...