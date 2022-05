NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Die vollständigen Zahlen des Versicherers seien interessant, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der bestätigte operative Ergebnisausblick sollte positiv aufgenommen werden, wobei der überraschend hohe Mittelabfluss in der Vermögensverwaltung im Auge behalten werden müsse. Der Fokus liege aber weiter darauf, inwieweit das Problem der Entschädigung von Anlegern der hauseigenen "Structured Alpha"-Fonds mit den am Vortag bekannt gegebenen Rückstellungen der Vergangenheit angehöre./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 07:13 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

