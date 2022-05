Auf eine zweitägige Erholung folgt im DAX am Donnerstag der nächste große Kursrutsch. Eine halbe Stunde nach Xetra-Eröffnung notiert der deutsche Leitindex rund 300 Zähler tiefer als noch am Vortag. Die Inflationssorgen verunsichern die Anleger weltweit, was sich vor allem bei Wachstumswerten etwa aus dem Technologiesektor zeigt. Für den DAX steht die 13.500 wieder im Fokus."Der DAX kann angesichts der Gemengelage aus Konjunkturrisiken und Zinserhöhungsängsten keinen Befreiungsschlag verbuchen", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...