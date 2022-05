Hamburg (ots) -Clueso spricht in dem Podcast "Und was machst du am Wochenende? (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2F2022-05%2Fclueso-jugend-wochenende-tipps-podcast&data=05%7C01%7CAnnekatrin.Stoll%40zeit.de%7Cafdefb53c67d437aa8cc08da33e6a10a%7Cf6fef55b9aba48ae9c6d7ee8872bd9ed%7C0%7C0%7C637879362891570964%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T46x7vKMV%2B580FnFOt%2FoJ1F5TmTyxWlSCS0KHmhv3fw%3D&reserved=0)" über seine bisherigen Erfahrungen mit der Polizei: "Ein 1A-Polizeizeugnis habe ich leider nicht. Ich wurde sehr oft nach Hause gefahren." Dabei betont der Musiker, dass er nicht für alle Anschuldigungen immer hauptverantwortlich gewesen sei. "Einmal wurde ich etwas bezichtigt, was ich gar nicht gemacht hatte. Ich war skaten, ich war sehr auffällig, hatte blondierte Haare. Irgendwie war die Ladentür vom Schlecker offen, als sich die Kids angelehnt haben. Dann sind alle rein, haben ihre Taschen vollgepackt und den ganzen Krempel in ein Gebüsch geworfen."Clueso sei es in dem Moment nur ums Mitmachen gegangen. "Wir haben nicht gecheckt, was wir da rausholen. Es war nur: 'Grab it and run!'", so der Musiker im Gespräch mit Ilona Hartmann und Christoph Amend. Monate später in seiner Mittagspause sei ein Polizeiauto angefahren gekommen, die sagten: "Sie sind Hauptverdächtiger in einem Kriminaldelikt, Einbruch und Diebstahl". Ihm wurde vorgeworfen, eine Tür ausgehebelt zu haben. Darauf entgegnetet Clueso der Polizei: "Sehe ich aus, als könnte ich Türen aushebeln?"Im Podcast "Und was machst Du am Wochenende?" sprechen Christoph Amend, Editorial Director des ZEITmagazins, und Ilona Hartmann, Autorin und ZEITmagazin-Kolumnistin, wöchentlich mit einem Gast über die zwei kürzesten Tage der Woche. Es geht um Rituale, Erinnerungen, Erholungsversuche und Empfehlungen für ein gelungenes Wochenende.Pressekontakt:Marie-Louise SchlutiusReferentin UnternehmenskommunikationZEIT VerlagsgruppeTel.: 040 / 32 80 - 1323E-Mail: marie-louise.schlutius@zeit.dewww.twitter.com/zeitverlagOriginal-Content von: DIE ZEIT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9377/5220053