Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB steht unter Druck und Vertreter der Notenbank lassen inzwischen Handlungsbereitschaft erkennen, so die Analysten der Helaba.Dabei werde die Juli-Ratssitzung als Termin für die erste Zinserhöhung von immer mehr Notenbankern ins Spiel gebracht. In diesem Fall müssten die Nettokäufe aus dem noch laufenden Anleihekaufprogramm APP bis Ende Juni beendet werden. Die Aussicht darauf habe in den letzten Wochen zu einem deutlichen Anstieg der EWU-Spreads beigetragen. Die Rendite italienischer Bonds mit 10- jähriger Laufzeit habe gegenüber vergleichbaren Bundesanleihen die Marke von 200 Basispunkten zeitweise überschritten und damit den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Zuletzt sei es aber zu einer kleinen Korrektur gekommen - trotz der Aussicht auf eine geldpolitische Wende. ...

