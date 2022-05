Sarah Ruhland, Senior Consultant Intelligent Mobility bei dem Beratungsunternehmen MHP, gab in ihrem Vortrag bei der 18. Ausgabe der Online-Konferenz "electrive.net LIVE" einen Blick über den Tellerrand: Kann ein Mobilitätsbudget den Dienstwagen in Unternehmen ersetzen? Ihren Vortrag gibt es in diesem Video. Zunächst kurz zum Hintergrund: Eine genaue Definition eines Mobilitätsbudgets gibt es laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...