Berlin (ots) -Jetzt heißt es: Daumen drücken, denn die Finalist:innen für den begehrten Deutschen Podcast Preis 2022 stehen fest. In insgesamt sieben Kategorien wurden dieses Jahr 1022 Podcasts aus ganz Deutschland eingereicht - ein neuer Rekord. Die Crowd-Jury mit rund 200 Expert:innen aus der Audio- und Podcast-Branche hat ihre Stimmen für die Shortlists mit fünf Nominierten je Kategorie abgegeben. NEU: In diesem Jahr hatten die Hörer:innen erstmals die Möglichkeit, beim Publikumspreis ihre Lieblingspodcasts in vier Subkategorien zu wählen. Die Verleihung des 3. Deutschen Podcast Preises findet am 23. Juni feierlich in Berlin statt."Was wir dieses Jahr beim Deutschen Podcast Preis (DPP) erleben ist überwältigend. Der neue Einreichungsrekord zeigt die Relevanz des DPP - die Vielfalt ist so groß wie nie zuvor. Und besonders schön: Es hören nicht nur immer mehr Menschen Podcasts, sondern es produzieren auch immer mehr ihre eigenen Podcastformate. Und wie wir anhand der Einreichungen sehen, gibt es unglaublich viele Themen, über die es in Podcasts zu sprechen und zu berichten gilt. Gerade um diesen Enthusiasmus zu unterstützen und zu würdigen, gibt es diesen Preis", sagt Grit Leithäuser, Geschäftsführerin der Radiozentrale, Berlin.Die Shortlists pro Kategorie in alphabetischer Reihenfolge:BESTES SKRIPT / BESTE:R AUTOR:IN[1]Attentäter - WELT HistoryDas Hannibal-Netzwerk - Rechte Schattenkrieger und der Tag XGLAUBEN von Ferdinand von Schirach - Die Wormser ProzesseIn extremen Köpfen - mit Dr. Leon WindscheidSLAHI - 14 Jahre GuantanamoWild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom StoryBESTER INDEPENDENT PODCASTDRINNIESdudes.Halbe KatofflHer StoryPiratensender PowerplayBESTE:R INTERVIEWER:IN1,5 Grad - Der Klima-Podcast mit Luisa Neubauer11 Leben - Die Welt von Uli HoeneßApokalypse und FilterkaffeeHotel MatzeLinda Zervakis präsentiert: Gute DeutscheBESTE JOURNALISTISCHE LEISTUNGChasing Marsalek - Exit WirecardCui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?heute wichtigSLAHI - 14 Jahre GuantanamoWirecard: 1,9 Milliarden LügenBESTE:R NEWCOMER:INDr. Anne Fleck - Gesundheit und Ernährung mit BRIGITTE LEBEN!heute wichtigKaulitz Hills - Senf aus HollywoodTatort DeutschlandWissen WeeklyBESTE PRODUKTIONChasing Marsalek - Exit WirecardCui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?Podcasts - Der PodcastSisi - Ihrer Zeit vorausWild Wild Web - Staffel 1: Die Kim Dotcom StoryWirecard - 1,9 Milliarden LügenBESTES TALK-TEAMBAYWATCH BERLINDas Podcast UfoDRINNIESKaulitz Hills - Senf aus HollywoodNur verheiratet mit Hazel & ThomasDie vier Kategorien des PUBLIKUMSPREISESPUBLIKUMSPREIS COMEDY1LIVE Bratwurst und BaklavaBAYWATCH BERLINGefühlte FaktenGemischtes HackHobbylosPUBLIKUMSPREIS LIFESTYLEBusenfreundinJack & SamKaulitz Hills - Senf aus HollywoodPussytalkSamira & Serkan in Paradise? Das NachspielPUBLIKUMSPREIS NACHRICHTEN & POLITIKApokalypse und FilterkaffeeMachtwechsel - Wer regiert Deutschland?The Pioneer BriefingWall Street mit Markus KochWas jetzt?PUBLIKUMSPREIS WISSENDer Kids.Doc - Mehr Gesundheit für dein KindDie NachbarnFamilieVerstehen - Das ABC der Gewaltfreien KommunikationPourparler mit SülzeSo bin ich eben! Stefanie Stahls Psychologie-Podcast für alle NormalgestörtenPrämierungsphase läuft ab sofort: Finale Award-Verleihung live am 23. Juni 2022 in BerlinNach der finalen Bewertung durch die Crowd-Jury werden die Gewinner:innen am 23. Juni 2022 verkündet und mit einer offiziellen Award-Verleihung im BrewDog DogTap in Berlin und in den Sozialen Medien gefeiert. Die Awards werden dieses Jahr von der Künstlerin Bona Berlin (www.instagram.com/bona_berlin) exklusiv für den Deutschen Podcast Preis gestaltet.Schirmherr des Publikumsvotings ist der Podcast Verein. Die Initiative aus dem Ruhrgebiet engagiert sich seit Jahren für eine vielfältige Podcast-Community, unterstützt die Vernetzung und fördert den Nachwuchs der deutschsprachigen Podcast-Szene.Über den Deutschen Podcast PreisEs ist eine starke Allianz aus den größten Firmen der Branche, die sich hier zusammengetan hat. Zum Kreis der Allianz gehören der Gattungsverband Radiozentrale, die Bertelsmann Podcast-Plattform AUDIO NOW, der Vermarkter RMS Radio Marketing Service, die ARD Audiothek, Deutschlandradio, der Musik- und Podcast-Streamingdienst Amazon Music, die Membership-Plattform Patreon, die Podcast-Plattform Podimo, die Plattform Podcastbude rund ums Thema Podcast, Axel Springer, sowie die Amazon-Tochter Audible und die offene Podcast-Hosting-Plattform - und zugleich und Marktplatz - Acast. Als Unterstützer:innen mit Produkt- und Dienstleistungen werden Ticketmaster, RØDE und zebra-audio.net dabei sein.Direkte Downloads finden Sie auf der Website unter: www.deutscher-podcastpreis.de[1] In den Kategorien Bestes Skript / Beste:r Autor:in und Beste Produktion gibt es aufgrund von gleichen Punktezahlen 6 Nominierte.