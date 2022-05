Crown Bioscience und Medical Biological Laboratories (MBL), Unternehmen von JSR Life Sciences, haben heute die Gründung eines Joint Ventures bekannt gegeben, um das Angebot an präklinischen Dienstleistungen von Crown Bioscience für japanische Kunden weiter auszubauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005725/de/

Crown Bioscience and MBL Enter Joint Venture to Provide Advanced Preclinical Services for Japanese Customers (Photo: Business Wire)

Die neue Einheit mit dem Namen "Crown Bioscience MBL" ist eine langfristige strategische Partnerschaft, die das Wachstum beider Unternehmen beschleunigen soll. Der anfängliche Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von präklinischen und translationalen Dienstleistungen zur Erweiterung des Angebots von Crown Bioscience in Japan. Die Vereinbarung wird das derzeitige Vertriebsmodell von Crown Bioscience verbessern und eine lokale Präsenz schaffen, um die Bereitstellung erstklassiger Dienstleistungen in Japan zu gewährleisten.

Mit Sitz in Tokio werden Crown Bioscience und MBL ein lokales Team aufbauen, das von einem erfahrenen General Manager, Hiroki Itou, Executive Officer von MBL und General Manager, Diagnostic Research Reagents Department bei JSR, geleitet wird.

Das neue Unternehmen wird die Exzellenz und das Fachwissen der beiden Unternehmen nutzen und die erstklassigen präklinischen und translationalen Dienstleistungen von Crown Bioscience mit den umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen von MBL auf dem japanischen Pharmamarkt kombinieren. Das im April 2022 gegründete Unternehmen wird voraussichtlich ab September 2022 seine Dienstleistungen anbieten.

Armin Spura PhD, CEO von Crown Bioscience, erklärte zur Gründung des neuen Unternehmens, dass die Vereinbarung die bestehende Partnerschaft mit MBL erweitern und vertiefen wird. Er sagte: "Japan wird in der langfristigen strategischen Vision von Crown Bioscience und MBL eine wichtige Rolle spielen. Unser neues Unternehmen wurde gegründet, um den sich entwickelnden Bedürfnissen der japanischen biopharmazeutischen Gemeinschaft besser gerecht zu werden und unsere japanischen Kunden effektiver zu bedienen. Ich freue mich darauf, unsere Synergien mit MBL einem zuverlässigen Partner im japanischen Biowissenschaftssektor weiter auszubauen."

Hiroki Itou, Präsident von Crown Bioscience MBL, kommentierte: "Unsere beiden Unternehmen teilen einen tiefen Respekt und identische Werte in der Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, ein einzigartiges und innovatives Dienstleistungsportfolio anzubieten, das die Arzneimittelforschung und -entwicklung in Japan beschleunigen wird."

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das präklinische und translationale Plattformen anbietet, um Onkologie, Immunonkologie und immunvermittelte Entzündungskrankheiten (IMID) voranzubringen. Das Unternehmen ist das einzige präklinische CRO, das Dienstleistungen für Tumororganoide unter Verwendung der HUB-Technologie anbietet und über die weltweit größte kommerziell verfügbare PDX-Sammlung verfügt. Crown Bioscience trägt dazu bei, hervorragende Arzneimittelkandidaten zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Patienten die richtige Behandlung zur richtigen Zeit erhalten. Crown Bioscience wurde 2006 gegründet und verfügt über zehn Einrichtungen in den USA, Europa und Asien. Erfahren Sie mehr unter: www.crownbio.com.

Über Medical Biological Laboratories Co., Ltd.

Medical Biological Laboratories (MBL) wurde 1969 als erster Antikörperhersteller in Japan gegründet und erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Reagenzien für die In-vitro-Diagnostik (IVD) und Reagenzien für die Grundlagenforschung. Inzwischen hat das Unternehmen sein Geschäft nicht nur auf den immunologischen Bereich, sondern auch auf den Bereich der Gendiagnostik ausgeweitet. Im IVD-Geschäft entwickeln und verkaufen wir IVD-Reagenzien für Autoimmunkrankheiten, Krebs, Infektionskrankheiten usw. Insbesondere im Bereich der Autoantikörper-Diagnose erweitern wir unsere Produktpalette als führender Hersteller in Japan und leisten einen Beitrag zur medizinischen Versorgung in diesem Bereich, in dem es viele schwer behandelbare Krankheiten gibt. Im Bereich der Onkologie leisten wir einen Beitrag zur personalisierten Medizin, indem wir Begleitdiagnostika entwickeln, die die Wirkung von Medikamenten vorhersagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220511005725/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Crown Bioscience

Louise Stenson

pr@crownbio.com

Medical Biological Laboratories

Youichi Kozuka

kouhou@mbl.co.jp