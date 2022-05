Singapur (ots/PRNewswire) -Der revolutionäre Schnelltest für Eierstockkrebs steht ab dem 4. Quartal 2022 zur Verfügung.Der Diagnostikentwickler INEX Innovate mit Sitz in Singapur, der als Pionier in der asiatischen Frauen- und Fetalgesundheitsbranche bekannt ist, hat eine CE-Kennzeichnung für sein führendes Eierstockkrebs-Produkt, das OvaCis® Rapid Testerhalten. Der OvaCis® -Test, der bis Ende 2022 in der EU und in Südostasien auf den Markt kommen soll, ist der erste Point-of-Care-Test (POCT) seiner Art, der bei einer Operation gutartige von bösartigen Eierstockzysten unterscheiden kann.Eine frühere Version von OvaCis® war bereits 2019 auf den Markt gebracht worden; die neuesten Verbesserungen bedeuten nun eine Verlängerung der Haltbarkeit des Produkts auf mindestens 18 Monate bei Lagerung bei Raumtemperatur. Dadurch können die Kits bequem in der medizinischen Grundversorgung gelagert werden.Kane Black, CEO von INEX Innovate, merkte an: "Eierstockzysten sind bei Frauen eine sehr häufige Erkrankung. Tatsächlich haben bis zu 18 % der Frauen Zysten irgendwann in ihrem Leben[1] , und etwa 8 % der Frauen vor der Menopause entwickeln große Zysten, die behandelt werden müssen[2]. Angesichts der Begrenztheit der diagnostischen Möglichkeiten handelt es sich um eine unterversorgte Bevölkerungsgruppe. Das liegt vor allem daran, dass sich die Branche weitgehend auf vorgelagerte Screening-Verfahren - wie die Krebsfrüherkennung - konzentriert hat."Die derzeitige Standardmethode für das Screening auf Eierstockkrebs, die so genannte Schnellschnittuntersuchung, verlängert den chirurgischen Eingriff um bis zu 60 Minuten und erhöht damit das Risiko von Infektionen und Narkosen. Die Schnellschnittuntersuchung hängt auch von den Fähigkeiten des Pathologen ab, der die Biopsie durchführt, so dass Eierstockkrebs (insbesondere der frühe Eierstockkrebs) übersehen werden kann.OvaCis® Rapid Test funktioniert durch die Identifizierung eines Protein-Biomarkers (Haptoglobin), der gleichmäßig in der Flüssigkeit von Eierstockzysten verteilt ist, um festzustellen, ob die Zysten gutartig sind oder bösartig. Der Test wurde als Schnelltest entwickelt und hat sich als benutzerfreundlich erwiesen, da er nur eine minimale Schulung und 5 Minuten praktische Zeit erfordert."OvaCis® versetzt Chirurgen in die Lage, fundierte, evidenzbasierte Entscheidungen schnell zu treffen, und das in der Chirurgie unter hohem Druck. Da die Ergebnisse innerhalb von 15 Minuten vorliegen, wird die Dauer des chirurgischen Eingriffs erheblich verkürzt, wodurch das Infektionsrisiko stark reduziert wird. Außerdem gibt es den Ärzten mehr Sicherheit bei der Entscheidung über den Umfang des Eingriffs und den endgültigen Reproduktionsstatus des Patienten," ergänzte Black.Zitate:[1] (Quelle: Greenlee RT, Kessel B, Williams CR und weitere. Prävalenz, Inzidenzund natürlicher Verlauf von einfachen Eierstockzysten bei Frauen über 55 ineiner großen Krebsvorsorgeuntersuchung. Am J Obstet Gynecol 2010;202:373.e1-e9.)[2] (Quelle: Ross, E.K. (2013). Zufällige Eierstockzysten: Wann beruhigen, wannneu bewerten, wann überweisen. Cleveland Clinic Journal of Medicine; 80(8):503-514. Abgerufen aus Artikel 2013).)Informationen zu INEX InnovateINEX Innovate ist Asiens erstes Unternehmen für Molekulardiagnostik bei Frauen. Bis heute hat die Gruppe 5 diagnostische Tests und 7 verschiedene Labor-Workflows auf den Markt gebracht und eine breite Palette von IP entwickelt.Das aus der National University of Singapore (NUS) hervorgegangene Unternehmen INEX hat seinen Sitz in Singapur und wurde von erfahrenen Fachärzten für fetale Medizin gegründet. Mit der Unterstützung institutioneller Investoren ist das Unternehmen in einer einzigartigen Position, um klinisch unerfüllte Bedürfnisse im Bereich der Frauen- und Fetalgesundheit zu identifizieren und zu erfüllen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Technologien, die Frauen in Asien eine präzise Gesundheitsversorgung ermöglichen sollen.INEX Innovate entwickelt Diagnostika zur Unterstützung klinischer Entscheidungen für verschiedene unzureichend behandelte Frauenkrankheiten, unter anderem in den Bereichen Onkologie und reproduktive Gesundheit. Es stieß auf großes Interesse bei Gynäkologen und Onko-Gynäkologen sowohl in Singapur als auch auf dem gesamten südostasiatischen Markt, was die Ansicht bestärkt, dass eine Nachfrage nach einzigartigen Lösungen mit klinischer Anziehungskraft besteht und Unternehmen wie INEX sich der Herausforderung stellen, diesen aufstrebenden Markt zu bedienen.Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft iGene Laboratory betreibt INEX ein hochmodernes Sequenzierungslabor der nächsten Generation, das diagnostische Tests, klinische Forschung (CRO) und COVID-19-Tests anbietet.2021 erhielt INEX den Frost & Sullivan 'Singapore Clinical Laboratories in Women's Health Entrepreneurial Company of the Year Award' und wurde außerdem von der World Intellectual Property Organization (WIPO) und dem Intellectual Property Office of Singapore (IPOS) mit dem 2021 IP for Innovation Champion Award ausgezeichnet. 2022 wurde das Unternehmen von The Straits Times zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Singapurs 2022 erklärt und von der Financial Times auf Platz 7 der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Gesundheitswesen des gesamten Raums Asien-Pazifik eingestuft.Weitere Informationen finden Sie unter www.inex.sgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1815449/OvaCis_Device.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1498854/INEXI_Logo_Logo.jpgPressekontakt:Marina Mathews,E-Mail: mm@marina-mathews.com,Mobile: +65 9631 1670Original-Content von: INEX Innovate, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163093/5220110