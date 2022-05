Im Zuge der I/O 2022 hat Google neue In-Ear-Ohrstöpsel seiner Pixel-Buds-Reihe angekündigt. Die Pixel Buds Pro sollen im Juli erscheinen und haben erstmals eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) an Bord. Dieses Feature fehlte den bisherigen Pixel-Buds-Modellen. Googles Pixel Buds Pro sollen 219 Euro kosten und spielen damit in der Preisliga von Apples Airpods Pro oder Sennheisers Momentum 3 Wireless. Die Pixel Buds (Test) von 2020 hat Google schon aus dem Programm genommen. Pixel Buds Pro: Mit neuem Design und ANC Die neuen Pixel Buds Pro kommen zwar weiterhin in einen Design ohne Stiel wie die Vorgänger, sie muten aber minimal länglicher an. Erstmals ...

