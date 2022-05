Singapur (ots/PRNewswire) -Fast 500 registrierte Nutzer am ersten TagDie Anmeldungen für den seit langem erwarteten, alle zwei Jahre stattfindenden globalen Krypto-Futures-Handelswettbewerb - King's Cup Global Invitational (KCGI), der von der führenden globalen Derivatebörse Bitget veranstaltet wird, sind offiziell eröffnet worden. TeilnehmerInnen können sich ab sofort bis zum 20. Mai, 10:00 Uhr (UTC+8) für den Wettbewerb anmelden, während der eigentliche Wettbewerb vom 20. Mai, 10:00 Uhr bis zum 10. Juni, 10:00 Uhr (UTC+8) stattfinden wird.Seitdem die Anmeldungen für das KCGI 2022 offiziell begonnen haben, wurde eine Rekordzahl von fast 500 Anmeldungen verzeichnet, was eine positive Reaktion der Gemeinschaft auf die lang erwartete Rückkehr dieses Handelswettbewerbs darstellt. Aufgrund der großen Beliebtheit im letzten Jahr wurde der Preispool für das KCGI 2022 auf 200 BTC verdoppelt. Neben den Geldpreisen gibt es auch eine Reihe von Geschenken zu gewinnen, darunter Bose-Lautsprecher, Klappfahrräder, hochwertige Gaming-Stühle, LG stanbyME-Bildschirme usw.Sandra Lou, CEO von Bitget, kommentierte die diesjährige Ausgabe des KCGI wie folgt: "Wir freuen uns sehr, dass die Anmeldungen offiziell eröffnet werden. Angesichts der bisherigen positiven Resonanz sind wir zuversichtlich, dass sie auch in den kommenden Tagen auf Interesse stoßen wird. Um unsere Dankbarkeit für die Unterstützung der Bitget-Familie zu zeigen, haben wir den Preispool auf 200 BTC verdoppelt, möge das beste Team/Teilnehmer gewinnen."Für weitere Informationen über KCGI besuchen Sie bitte https://www.bitget.com/en/kcgi/spring/2022Über BitgetBitget wurde 2018 gegründet und ist eine der führenden Kryptowährungsbörsen der Welt. Bitget bedient derzeit über zwei Millionen Nutzer in mehr als 50 Ländern auf der ganzen Welt und hat seine Mission zur Förderung dezentraler Finanzen im Jahr 2021 mit 500 Mitarbeitern in über 20 Ländern beschleunigt.Seit dem offiziellen Start von Bitget auf dem Krypto-Derivatemarkt im Juni 2019 hat sich die Plattform zu einer der weltweit größten Krypto-Copy-Trading- und Derivatbörsen entwickelt und gehört laut CoinMarketCap und CoinGecko zu den fünf größten Derivatemarktplätzen weltweit, gemessen am Volumen.Im September 2021 gab Bitget sein Sponsoring des weltberühmten Fußballteams Juventus Turin als seinen ersten Ärmelpartner bekannt und wurde kurz darauf offizieller Krypto-Partner von PGL Major. Anfang 2022 wurden auch Partnerschaften mit der führenden Esport-Organisation Team Spirit und dem führenden und traditionsreichen türkischen Fußballverein Galatasaray angekündigt.Pressekontakt:andrea.leung@bitget.com,+91 7738791906Original-Content von: Bitget, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161838/5220129