Unterföhring (ots) -- Alle 32 "Tipico Topspiele der Woche" der Saison 2022/23 live und exklusiv auf Sky mit immersivem Klang in Dolby Atmos®- Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und Dolby mit Unterstützung der DFL- Weiterer Innovationsschritt bei den Live-Übertragungen von Sky Sport- Dolby Atmos ermöglicht ein lebensechtes Klangerlebnis wie im Stadion- Unterstützt wird Dolby Atmos auf Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) und perspektivisch auf Sky Glass (https://www.sky.de/glass)Unterföhring, 12. Mai 2022 - So stimmungsgeladen wie im Stadion: Dank neuester Übertragungsstandards haben Fußballfans auch im heimischen Wohnzimmer die Möglichkeit, hautnah das Spielgeschehen zu verfolgen. Seit Jahren setzt Sky Deutschland Maßstäbe mit seinen Live-Übertragungen, um den Fans dieses besondere TV-Erlebnis zu liefern. Ab der kommenden Bundesliga-Saison 2022/23 geht Sky noch einen Schritt weiter und überträgt am Bundesliga-Samstag das "Tipico Topspiel der Woche" auch mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®. Damit ist Sky der erste Sender in Deutschland, der bei einer Live-Sport-Übertragung Dolby Atmos zum Zuschauer bringt. Die technische Erstellung des Tonsignals übernimmt die DFL-Gruppe im Zuge der Medienproduktion aller Spiele.Gerade aufgrund der besonderen Atmosphäre im Stadion spielt der Ton bei Sport-Übertragungen eine ebenso wichtige Rolle wie bei Kinofilmen oder Serien. Dolby Atmos übernimmt das bekannte Mehrkanalton-Konzept und fügt zusätzliche Höhenkanäle hinzu, um den Zuschauer im Raum komplett mit Klang zu umhüllen. Dolby Atmos liefert automatisch die bestmögliche Audioqualität, die das angeschlossene Gerät unterstützen kann, damit das Programm immer optimal klingt. Dolby Atmos wird bereits von Millionen Geräten unterstützt, darunter Fernseher, Soundbars, Soundsysteme, AV-Receiver, Smartphones und Notebooks. Tausende Filme, Serien sowie Songs und Musikalben sind in Dolby Atmos verfügbar.Voraussetzung zur Nutzung von Dolby Atmos ist ein Sky Q Receiver sowie ein Dolby Atmos fähiges Endgerät. Dolby Atmos wird dann perspektivisch auch auf Sky Glass, dem ersten Streaming-TV von Sky, verfügbar sein.Charly Classen, Executive Vice President Sport bei Sky Deutschland: "Es ist unser Ziel, unseren Kunden immer das beste Fan-Erlebnis zu bieten. Dazu gehört unter anderem eine Top-Übertragungsqualität, Top-Experten, besondere Features, aber eben auch ein besonderes Sound-Erlebnis. Als erster Sender in Deutschland bringen wir Dolby Atmos bei einer Sport-Übertragung mit der Unterstützung der DFL zum Kunden."Dr. Steffen Merkel, Mitglied der DFL-Geschäftsleitung und Direktor Audiovisuelle Rechte: "Dolby Atmos werden die Bundesliga-Übertragungen bei Sky weiter aufwerten. Wir freuen uns, unseren langjährigen Partner dabei mit unserer innovativen Medienproduktion unterstützen zu können. Die DFL-Tochterfirma Sportcast mit ihrer großen Expertise in der Live-Produktion von Fußballspielen nimmt dabei eine wichtige Rolle ein."Stefan Kramper, Director Automotive, Content & Broadcast, Commercial Partnerships Europe, Dolby: "Dolby Atmos ist perfekt für den Einsatz im Live-Sport und bringt das Stadionfeeling so realistisch wie nie zuvor direkt ins Wohnzimmer. Die Zuschauer erleben Fangesänge, Torschreie, Schiedsrichterpfiffe und Kommentare genau dort im Raum, wo sie gehört werden sollten - und das in der bestmöglichen Klangqualität. Dolby Atmos macht das Topspiel der Bundesliga so jede Woche zu einem ganz besonderen Ereignis."Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über Dolby LaboratoriesDolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming - bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.