Von Lina SaigolBarron'sÜbersetzung: Stefanie KonradPhilip Morris International hat einem Barangebot in Höhe von 161,2 Milliarden Schwedische Kronen oder umgerechnet 16 Milliarden Dollar für die Übernahme von Swedish Match zugestimmt. Nach dieser Ankündigung ist die Aktie des europäischen Herstellers von rauchfreiem Tabak am Mittwoch nach oben geschossen.Philip Morris International (PMI) gab in einer Mitteilung an, 106 Schwedische Kronen pro Aktie für Swedish Match zu zahlen. Der Preis entspricht ...

