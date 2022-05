Lucid hat gezeigt, dass der Hochlauf für die Produktion des Modells "Air" funktioniert und der Stromer mehr als nur konkurrenzfähig ist. Jetzt steht die Expansion Richtung Europa auf dem Plan.Noch 2022 will Lucid seine Stromer in Europa ausrollen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sollen die Modelle Air Dream Edition P und R in begrenzter Stückzahl für Kunden in Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und Norwegen im weiteren Verlauf des Jahres verkauft werden.Am 13. Mai wird Lucid ...

