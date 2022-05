Berlin (ots) -Am 15. Mai 2022 wird im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland gewählt. Zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wird die Rosa-Luxemburg-Stiftung wieder einen Wahlnachtbericht zur Verfügung stellen.Dr. Thomas Falkner, Politikberater und langjähriger Parteistratege, wird in der Wahlnacht erste Analysen und Wertungen vornehmen. Der Wahlnachtbericht wird am Montagmorgen auf der Webseite der Rosa-Luxemburg-Stiftung (https://www.rosalux.de/wahlanalysen) erscheinen.Seit der Europawahl 2004 erscheinen bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung die aktuellen Wahlnachtberichte zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, mit denen bereits in der Nacht nach der Wahl aktuelle Berichte und erste Analysen zur Verfügung stehen.Pressekontakt:Jannine HamiltonPresse | Politische Kommunikation | Rosa-Luxemburg-StiftungStraße der Pariser Kommune 8A | 10243 BerlinE-Mail: jannine.hamilton@rosalux.orgTelefon: 030-44310-479 | Mobil: 0173-6096103Original-Content von: Rosa-Luxemburg-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128021/5220164