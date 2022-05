Salzburg (www.anleihencheck.de) - Die geopolitische Situation belastet das Wachstum der Weltwirtschaft, so hat auch der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognosen nochmals gesenkt, so die Experten vom Bankhaus Carl Spängler & Co.Dennoch gebe es auch positive Anzeichen, sage Markus Dürnberger, Asset Manager im Bankhaus Spängler: "Die Einkaufsmanager-Indices skizzieren noch immer ein stabiles konjunkturelles Umfeld. Und es gibt auch gute Nachrichten für Anleger: Die Aktienmärkte zeigen sich resistent, insbesondere in den USA konnte am Ende des ersten Quartals ein großer Teil der Unternehmensberichte positiv überraschen." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...